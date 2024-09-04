ODTÜ birincisi atanmış rektörü yerden yere vurdu. Stadyumda alkış tufanı koptu

ODTÜ Mezuniyet Töreni'nde Rektör Ahmet Yozgatlıgil konuşmasında protesto edildi. Veileler öğrenciler sırtlarını döndü. Okul birincisinin bir rektörün nasıl olması gerektiği hakkında yaptığı konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu.

IŞIKLARLAR VE SES SİSTEMİ KESİLDİ

Kortej ve geleneksel mezun pankartlı yürüyüş sırasında hava kararmasına rağmen bazı ibarelerin gözükmemesi için stadyumun ışıkları yakılmadı. Tribünlerdekiler "ışıkları aç" sloganları yükseldi.

OKUL BİRİNCİSİNİN KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Okul birincisi Ali Yıldız konuşmasında rektörü sert bir şekilde eleştirdi. Yıldız konuşmasında bir üniversite rektörünün nasıl olması gerektiğini ve bilimin nasıl yapıldığını ders verircesine anlattı.

Ali Yıldız Rektörü eleştirdiği konuşmasında satır başları şöyleydi:

*Bilim Kavaklık’ta yüzlerce ağacı alelacele kesmek değildir

*Bilim fikrinin uyuşmadığı öğretim görevlilerini görevlerinden etmek değildir

*Bilim ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde anayasamızın bize verdiği barışçıl gösteri yürüyüş haklarını kullanan öğrencilerin üzerine polis göndermek değildir

*Bilim öğrencilerin derslerden nefes almaya fırsat bulduğu tek etkinlik olan bahar şenliklerini, sorunları çözmek yerine sorunları bahane ederek iptal etmek değildir

*Bilim karşılaştığı ilk kriz anında öğrencilerle olan bütün diyaloğu bitirmek, sonra da hakkını arayan öğrencileri soruşturmalarla korkutmaya çalışmak değildir

Okul birincisi Ali Yıldız'ın bu konuşması büyük alkış aldı.