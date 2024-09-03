ODTÜ mezuniyet töreninde yeni rektöre protesto şoku. Islık ve yuhalamalardan sesi duyulmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ODTÜ mezuniyet töreninde yeni rektöre protesto şoku. Islık ve yuhalamalardan sesi duyulmadı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde, üniversitenin yeni rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, öğrenciler ve veliler tarafından protesto edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla rektörlük görevine getirilen Yozgatlıgil, mezuniyet töreninde konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında, törene katılan öğrenciler ve veliler tepkilerini açıkça gösterdi.

Tören sırasında öğrenciler ve veliler, rektöre sırtlarını dönerek ve çeşitli pankartlar açarak protestolarını dile getirdiler. Bu durum, Prof. Dr. Yozgatlıgil’in konuşma yapmasını zorlaştırdı.

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Öğrencilerin ve velilerin tepkileri, ıslıklar, yuhalamalar ve “Yozgatlıgil ODTÜ’ye rektör olamaz” şeklindeki sloganlarla daha da belirginleşti.

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Protestolara rağmen, Yozgatlıgil kürsüden inmeyerek konuşmasını sürdürmeye devam etti. Ancak, yükselen gürültü ve sloganlar nedeniyle konuşması, tribünlerden net bir şekilde duyulamadı ve etkili bir şekilde yapılması engellendi.

ODTÜ’deki bu olay, üniversite camiasında geniş bir yankı uyandırırken, protestoların nedenleri ve sonuçları hakkında tartışmaların başlamasına yol açtı.

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