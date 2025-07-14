ODTÜ mezuniyet törenine Fenerbahçe pankartı damga vurdu!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki (ODTÜ) mezuniyet töreninde gelenek bozulmadı. Mezun oldukları bölümlerin toplumsal ve siyasal gündemle bağlantısı birbirinden yaratıcı sloganlarla ortaya koyan öğrencilerin bu yıl taşıdıkları pankart ve dövizlerde Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasına, 19 Mart operasyonuyla başlayan eylemlere de gönderme yapıldı.

"Diploma vardan yok yoktan da var edilemez", "Diploman yok derlerse şahidi sizsiniz", "Kuduruyorsunuz değil mi bizim diplomamız var diye", "Diploma.pdf silinemedi", "Suç işlemedik ama diploma yetiyormuş zaten!", "Düşünüyorum öyleyse Silivri'deyim" pankartları dikkati çekerken, şehit olan 12 askerin fotoğraflarının olduğu pankartta "Üstünde yürüdüğün toprak senin adını; uğruna can verdiğin insanlardan daha çok hatırlayacak" yazısı yer aldı.

Törende, rektör Ahmet Yozgatlıgil konuşması sırasında yuhalanarak protesto edildi.

REKTÖRE PROTESTO

Yaklaşık 3 bin öğrencinin katıldığı ve onların ailelerinin stadyumu doldurduğu törende 16 Ağustos 2024'te göreve başlayan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in, mezunlar ve ailelerine hitaben yaptığı konuşma, mezunlar tarafından bir süre yuhalanarak protesto edildi.

Öğrencilerin pankart ve dövizlerinde dikkati çeken sloganlar şunlar oldu:

"Diploma vardan yok yoktan da var edilemez"

"Diploman yok derlerse şahidi sizsiniz"

"Kuduruyorsunuz değil mi bizim diplomamız var diye"

"Diploma.pdf silinemedi"

"Allahın Korkağı! Sen mezun olsan devrime yürüyüşe parende atarak gidersin!

"DİPLOMAtik Kriz"

"Düşünüyorum öyleyse Silivri'deyim"

"Kayyumsuzduk ilk başta sandık hep iyi kalcaz"

"Suç işlemedik ama diploma yetiyormuş zaten!"

"Tomayla sönen umutlak uçaksız kalan yangınlar var"

"Bir anda bütün dünyam karardı, bu sesle sokaklar yankılandı TOMAtes, Biber, Patlıcan"

"Hangi durumda su ile müdahale etmek gerekir? A) Orman yangınları B) Hakkını arayan gençler"

"Esir kentlerin özgür çocukları soracak rantın, yıkımın hesabını ve yıkacak sarayları, iktidarları"

"Kayyuma sormuşlar boynun neden eğri? Hemen polis çağırmış"

"Demir kubbenin sahipleri, gök kubbenin sahibine yenilecektir"

"Çocuklara alın teri değil oyun kiri yakışır"

"Veda sözü Karl Marx'tan gelsin, 'Tarihin tekerleri hep ileriye ve iyiye doğru döner' kalın sağlıcakla"

"Diplomamızla sermayeye silah değil, halktan yana bilim üretmek için mücadele edeceğiz"

"Bu pankartı özgürce yayımlayabilirsiniz"

"Yatay geçiş yaptın de" "-Yatay geçiş yaptın" "de diploman iptal edilmeyecek" "-onu diyemem ya"

"Bunca filizin ordak bi' düşü var"

"En güçlü silah fikir, en güçlü fikir Türk milliyetçiliğidir"

"TOMA'yla sönen umutlar, uçaksız kalan yangınlar var"

"Boyun eğmek kalıcı omurga hasarlarına yol açar"

"İlkyardım öğretiyoruz çünkü ülkenin her yanı acil durum"

"Bu kadar kötü sistemi biz tasarlasaydık mezun olamazdık"

"Umutsuzluğa alışma, unutma bu stadın adı Devrim"