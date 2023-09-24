Ödül töreninde kadınların yüzünü buzlamışlardı. Müftüden açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olan kurumda, Hafız olmaya hak kazanan vatandaşlara dağıtım töreni düzenlenerek diplomaları verildi. Diplomalar verilirken çekilen fotoğraflar ise sosyal medyada paylaşılırken kadınların yüzleri buzlanmış bir şekilde paylaşıldı.

'NE BİR BİLGİM NE DE BİR TALİMATIM VAR'

Görüntülerin infial yaratmasının ardından Konya İl Müftüsü Ali Öge, fotoğrafların buzlanmasıyla ilgili bir talimatı olmadığını söyledi. Öge, “Fotoğrafların buzlandığı ile ilgili ne bir bilgim ne de bir talimatım var. Ben programda bazı arkadaşlarımıza sembolik olarak hediyelerini taktim ettim ve daha sonra programdan ayrıldım. Muhtemelen oradaki hanım kardeşlerimizin ve ailelerinin isteğiyle yüzleri buzlanmıştır” dedi.

'BURADA BİZİM BİR ART NİYETİMİZ YOK'

Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ise kadınlar ve ailelerinin yüzlerinin görünmemesini istediğini kaydetti. Müftülük olarak bir art niyetleri olmadığını kaydeden Müftü İmamoğlu, şunları söyledi:

“Biz sürekli bu ve buna benzer törenler yaparız. Yaptığı törenleri de haberleştirmek istediğimizde bazı aileler çocuklarının yüzünün görünmesini istemiyorlar. Ya da aynı şekilde hanım kardeşlerimiz yüzlerinin görünmesini istemiyor. Burada da benzer bir durum yaşandı. Hanım kardeşlerimiz ve aileleri yüzlerinin görünmesini istemedikleri için fotoğraflarda yüzleri buzlandı. Sosyal medya hesabımızda benzer birçok etkinliğe dair fotoğraf var. Orada rızası olan arkadaşlarımızın yüzleri açık. Burada bizim bir art niyetimiz yok.”