Ödül töreninde kadınların yüzünü buzlamışlardı. Müftüden açıklama geldi

Konya’da hafızlık diplomalarının dağıtım töreninde çekilen fotoğraflarda kadınların yüzlerinin buzlanmasına dair müftülükten açıklama geldi.

Ödül töreninde kadınların yüzünü buzlamışlardı. Müftüden açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olan kurumda, Hafız olmaya hak kazanan vatandaşlara dağıtım töreni düzenlenerek diplomaları verildi. Diplomalar verilirken çekilen fotoğraflar ise sosyal medyada paylaşılırken kadınların yüzleri buzlanmış bir şekilde paylaşıldı.

'NE BİR BİLGİM NE DE BİR TALİMATIM VAR'

Görüntülerin infial yaratmasının ardından Konya İl Müftüsü Ali Öge, fotoğrafların buzlanmasıyla ilgili bir talimatı olmadığını söyledi. Öge, “Fotoğrafların buzlandığı ile ilgili ne bir bilgim ne de bir talimatım var. Ben programda bazı arkadaşlarımıza sembolik olarak hediyelerini taktim ettim ve daha sonra programdan ayrıldım. Muhtemelen oradaki hanım kardeşlerimizin ve ailelerinin isteğiyle yüzleri buzlanmıştır” dedi.

kadin4.jpg

'BURADA BİZİM BİR ART NİYETİMİZ YOK'

Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ise kadınlar ve ailelerinin yüzlerinin görünmemesini istediğini kaydetti. Müftülük olarak bir art niyetleri olmadığını kaydeden Müftü İmamoğlu, şunları söyledi:

“Biz sürekli bu ve buna benzer törenler yaparız. Yaptığı törenleri de haberleştirmek istediğimizde bazı aileler çocuklarının yüzünün görünmesini istemiyorlar. Ya da aynı şekilde hanım kardeşlerimiz yüzlerinin görünmesini istemiyor. Burada da benzer bir durum yaşandı. Hanım kardeşlerimiz ve aileleri yüzlerinin görünmesini istemedikleri için fotoğraflarda yüzleri buzlandı. Sosyal medya hesabımızda benzer birçok etkinliğe dair fotoğraf var. Orada rızası olan arkadaşlarımızın yüzleri açık. Burada bizim bir art niyetimiz yok.”

kadin1.jpg

Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir Ekonomi
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları