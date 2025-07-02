Ödüllü Baksı Müzesi’nde 2 farklı sergi açıldı

Ütopya Atölyeleri Sergisi, genç sanatçılarla usta sanatçıları bir araya getirdi. Sanatçıların doğa ve düşünce ortamında oluşturdukları eserler sergilendi. Serginin küratörlüğünü ise Amelie Stromrin üstlendi. Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler isimli sergide, Helga Franke'nin dantelleri ve el işlemeleri yer aldı. Erzurumlu Sabahattin Tölük, iki yıl önce hayatını kaybeden eşinin el işlemelerinin bu topraklarda olmasının daha doğru olacağına karar vererek, müze kurucusu Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a eşinin el işlemelerini, dantellerini ulaştırdı. Franke'nin dantelleri ve el işlemeleri depo müzede sergilenerek, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışının il protokolünce yapılmasının ardından eserlerin sergilendiği alanlar gezildi. Davetlilere eserler hakkında Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve sergi küratörleri tarafından bilgi verildi.

3 yıldır devam ettikleri proje kapsamında Ütopya Atölyeleri ismini verdikleri sergiyi açtıklarını belirten Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Sessiz Hayatlar Büyük Hikayeler isimli serginin konusunun aşk hikayesi olduğunu söyledi. Ütopya Atölyeleri sergisinde usta sanatçılarla öğrencileri bir araya getirdiklerini aktaran Koçan, "Bugün 2 tane sergi açıyoruz. Bunlardan bir tanesi 3 yıldır devam ettiğimiz bir proje, diğeri ise bence çağımızın tükettiği bir aşk hikayesi. Ütopya Atölyeleri çalışmasına 3 yıl önce başladık. Deprem bölgesinde hareketler olunca eğitim konusu aksama gösterdi. Müze olarak yüksek lisans öğrencilerini buraya çağıralım, dünyadan etkili Türk hocalarla buluşturalım istedik. Böylece hem öğrencilere moral olur, hem de gelecek için bilgi aktarımı sağlanır diye düşündük. Çok da başarılı oldu. Türkiye'nin en önemli sanatçıları burada ders verdiler" dedi. Sessiz Hayatlar Büyük Hikayeler isimli sergi hakkında da bilgi veren Koçan, serginin oluşturulma sürecinden bahsetti. Koçan, "İkinci sergimiz aşk hikayesi. Bir gün Sidney'den bir Türk vatandaş beni telefonla aradı. Eşini kaybettiğini ve eşine ait çok güzel el işlerinin bulunduğunu söyledi. Eşinin yaptıklarının müzede sergilenmesini istedi bana da çok ilginç geldi ve birkaç örnek gönderdi. Son derece derin, duygusal el işleri sergisi oluşturduk. Bu iki serginin çok renkli, çok duygusal olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ütopya Atölyeleri sergisinin küratörlüğünü üstlenen Amelie Stromrin, Türkiye'den ve yurt dışından gelen öğrencilerin müzede çalışmalar yaptığını belirtti. Stromrin, öğrencilerin doğayla iç içe olduklarını, anda kalmaya çalışarak sanatsal üretimlerini modern dokunuşlarla gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Açılış törenine, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz ve vatandaşlar katıldı.