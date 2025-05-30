Ödüllü 'Hakkı' filmi Eskişehir’de seyirciyle buluştu

Gösterim sonrasında Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu Salonu'nda bir söyleşi düzenlendi. Dr. Öğr. Üyesi Duygu Tosunay Gencelli'nin moderatörlüğündeki etkinlikte, filmin yönetmeni Hikmet Kerem Özcan ve başrol oyuncularından Bülent Emin Yarar izleyicilerle buluştu.

"İZMİR’İN TARİHİ BÖLGELERİ HEP İLGİMİ ÇEKMİŞTİR"

Yönetmen Hikmet Kerem Özcan, filmin oluşum sürecini paylaşırken çocuklukta duyduğu bir hikâyeden ilham aldığını söyledi. Özcan, “İzmir’in tarihi bölgeleri hep ilgimi çekmiştir. Çocukken duyduğum, tarihi bir eserin başına gelen olayları anlatan bir hikâye aklımda kaldı. Bu film o ilhamla ortaya çıktı. Bölgede benzer hikâyeler oldukça yaygın. Herkesin anlatısı benzer olsa da detaylar farklılık gösteriyor” dedi.

FİLM-YÖN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI

Yaklaşık 4 haftada çekilen Hakkı, Özcan’ın ilk uzun metraj filmi olma özelliğini taşıyor. Türkiye prömiyerini 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleştiren Hakkı, seyircilerin oylarıyla Adana İzleyici Ödülü’nü kazanırken, Film Yönetmenleri Derneği jürisi tarafından FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görüldü. Filmin adına da değinen Özcan, “Hakkı, hem hak kavramına hem de aidiyet duygusuna işaret eden çok katmanlı bir isim” dedi.

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"BU FİLM SİNEMA YOLCULUĞUMDA ÖNEMLİ BİR DURAKTI"

Söyleşide konuşan deneyimli oyuncu Bülent Emin Yarar, projeye katılım sürecini şöyle anlattı: “Senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilendim. Metni her okuduğumda hikâyenin derinliği beni daha çok sardı. Bu film, sinema yolculuğumda önemli bir duraktı.”

Söyleşi, soru-cevap bölümüyle sona erdi.