Ödüllü keman sanatçısının kahreden ölümü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ödüllü keman sanatçısının kahreden ölümü!

Mersin'de ödüllü keman sanatçısı 18 yaşındaki Laçin Akyol, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca geçen ay ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı.

​​​​​​​

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olmuştu.

l1.jpg​​​​​​​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.

Ödüllü keman sanatçısının kahreden ölümü!

Son Haberler
Beşiktaş’ın Sivasspor kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş’ın Sivasspor kamp kadrosu açıklandı
Soğuk günlere sıcak ikram
Soğuk günlere sıcak ikram
Körfez’de korku dolu anlar! Özel Halk otobüsü ile Kar kürüme aracı çarpıştı! 9 yaralı
Körfez’de korku dolu anlar! Özel Halk otobüsü ile Kar kürüme aracı çarpıştı! 9 yaralı
Diyarbakır’da kar nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Diyarbakır’da kar nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Ekranların Karadeniz dizisiydi! Daha başlamadan ertelendi
Ekranların Karadeniz dizisiydi! Daha başlamadan ertelendi