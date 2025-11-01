Salazar, Ömer Faruk Yeni'nin moderatörlüğündeki "Malibu'dan Mekke'ye: Ovidio Salazar'ın Yolculuğu" söyleşisinde tasavvuf yolculuğunu ve sinema hayatını paylaştı.Tasavvuf araştırmalarına 16 yaşında başlayan Salazar, yolculuğunun durakları İstanbul ve Konya'daki deneyimlerini anlattı."Hepimiz mutluluğu bulma arayışındaydık"

Hayatından fotoğraflar ve filmlerinden kesitlerin gösterildiği söyleşide Salazar, Hollywood kökenli ailesi nedeniyle zengin oyuncu-yönetmen çevresinde çocukluk geçirdiğini, erken yapımlarında "fiziksel ve ruhsal kökeni arama" kaygısı taşıdığını belirtti.Jimmy Hendrix'in 27 yaşında ölümünden etkilenerek gitar çalmaya başladığını söyleyen Salazar, "İnsanlar çok hızlı kayboluyordu. Cevaplar aramak ve cevap bulamamak, hepimizi yaşam tarzlarımızla deneyler yapmaya itti. Maalesef o dönemin yıldızları başka sebeplerle tükendiler. Hepimiz mutluluğu bulma arayışındaydık." dedi.Santa Monica'da okurken George Gurdjieff, Feridüddin Attar ve Mevlana eserleriyle tanışan Ovidio Abdullatif Salazar, tasavvuf yolculuğunu bir akıntıyı izlemek olarak nitelendirdi.

"SON OSMANLI ENTELEKTÜELLERİNİN KALINTILARI İLE TANIŞTIK"

Tiyatro ve dinler tarihi eğitimi sonrası Fransa'ya giden Salazar, evrensel sufizmin kurucusu Inayat Khan'ın oğlu Pir Vilayet Han'la tanıştığını, 1973'te Fransa Alplerinde sufi meditasyonlarına katıldığını ifade etti.1973'te İstanbul'a gelişini anımsatan Salazar, "Sirkeci'ye geldim ve karşımda yeditepe İstanbul vardı. Mükemmel ve gizemli bir yer ile karşı karşıyaydık. Burada Nezih Uzel, Aka Gündüz Kutbay ile birlikte Konya'ya Mevlana'nın 700. vuslat merasimine katıldım." diye konuştu.Konya dönüşü Muzaffer Ozak, Hasan Lütfi Şuşud Efendi ve Münevver Ayaşlı'yla buluşup tekkeleri gezdiğini belirten Ovidio Abdullatif Salazar, "O zamanlar sufizm oldukça yeraltındaydı. Bugün olduğu gibi açıkça yaşanmıyordu. Böyle bir dönemde son Osmanlı entelektüellerinin kalıntıları ile tanıştık." görüşünü aktardı.Londra'da BBC destekli "İslam'ın Yüzleri" ve "Hac-Hayatın Yolunda" belgesellerini çektiğini paylaşan Salazar, "Böylelikle Müslüman olmayan bir kitleye milyonlarca kez bahsettiğimiz bazı kavramların tanıtımını yapma fırsatı elde ettik. Batı'nın İslam'ı algıladığı medya ile İslam'ı içeriden görüp takdir edebilecekleri şekilde ifade etmeye çalıştık. Bu, temelde bir yanlış anlaşılmayı giderme amacı taşıyordu." değerlendirmesinde bulundu."O zamana kadar apolitiktim, fakat Kudüs'te her şey değişti"

Kudüs belgesel çekimlerinden bahseden Salazar, Arap halkına muameleyi kabullenemediğini belirterek, "O zamana kadar apolitiktim, fakat Kudüs'te her şey değişti. Böyle bir şeye tanık olduğunuzda elinizde olmadan bunu değiştirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Çabalamak istiyorsunuz." dedi.

BBC yapımı "Hac-Hayatın Yolunda"da "Küçük Evliya Çelebi" Ömer Faruk Aksoy'la tanıştığını, onunla çekim anılarını paylaştığını söyleyen Salazar, Müslüman olduktan sonra etkili iletişim için Arapça öğrenmeye karar verdiğini, Kahire'ye yerleşip El-Ezher Üniversitesi'nde eğitim aldığını anlattı. "Kahire çok güzeldi ama bir İstanbul değildi. Yine de sokaklarında Arapça öğrendim ve sinema kariyerime de oldukça önemli bir etkisi oldu." diye ekledi."Osmanlı dönemindeki tasavvuf literatüründen de yararlandım"

İmam Gazali konulu "El-Gazali: Mutluluğun Simyacısı" filminden sahnelerin izletildiği söyleşide Salazar, çekimleri İran'da yapma çabasını, Yusuf İslam sayesinde başarıldığını belirtti."Hicret: Hazreti Peygamber'in İzinde" yapımında "Sırat-ı Nebi", "Miraçname" ve "Hicretname"den yararlandığını söyleyen Salazar, "Osmanlı dönemindeki tasavvuf literatüründen de yararlandım. Biraz daha şiirsel bir doğa yakalamaya çalıştım." ifadelerini kullandı.Söyleşide sinema endüstrisi sorularını yanıtlayan Ovidio Abdullatif Salazar, "Sinema sektörü bizden çatışma istiyor. Fakat bu bir yolculuk. Kusurlu kişiler olarak başlıyoruz, daha sonra pek çok katkı ile ilerliyoruz. Yolculuk da bir anahtardır. Çalışmalarınız ilerledikçe siz de ilerlersiniz." sözleriyle genç sinemacıları teşvik etti.