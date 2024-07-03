Odun ateşinde pişiriliyor ülserin kökünü kazıyor. Kilosu 200 TL'den kapışılıyor

Osmanlı döneminde yaprağı ipek böcekçiliğinde kullanılan dut ağaçlarının meyvesi günümüzde çeşitli işlemlerden geçirilerek pekmez, pestil, olarak tüketiliyor.
Malatya Arguvan'da, dut hasadı sürüyor. Dutun olgunlaşmasıyla, sabahın erken saatlerinde bahçelerin yolunu tutan çiftçiler pekmez üretimi için yoğun mesai harcıyor.
Ağaçlardan silkelenen dutlar brandalara alınıyor. Toplanan dutlar daha sonra özenle ayıklanıp yıkandıktan sonra pekmeze dönüştürülmek üzere kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor.
Doğal ortamda yetiştirilen dutların kaynatılmasıyla, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan geleneksel lezzet pekmez daha sonra tepsilerde soğumaya bırakılıyor.
Özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarını süsleyen besleyici pekmez yapımı için günler süren yorucu ama ekonomik bir kazanç için yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.
DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI
Kansızlığa karşı etkilidir.
Enerji özelliği ile sporcuların tercihidir.
Bebeklerde gelişimi destekler.
Zekâ gelişiminde etkilidir. Çocuklar için tavsiye edilir.
Boğaz ağrılarına iyi gelir. Yumuşatır.
Mide yaralarına karşı tedavi amaçlı kullanılır. (ülser)
Astım ve bronşit gibi hastalıklarda kullanılır. Rahatlama hissi verir.
Vücudun direncini arttırır. Özellikle soğuk havalarda iyi gelir.