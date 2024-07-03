Odun ateşinde pişiriliyor ülserin kökünü kazıyor. Kilosu 200 TL'den kapışılıyor

Odun ateşinde pişiriliyor ülserin kökünü kazıyor. Kilosu 200 TL'den kapışılıyor
Düzenleme: Kaynak: İHA

Malatya'da yapılan ve odun ateşinde saatlerce pişirilip itinayla hazırlanan dut pekmezi ülseri kökünü kazıyor. Köylüler pekmezin kilosunu 200 TL'ye satarak bütçelerine katkı sağlıyor.

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Odun ateşinde pişiriliyor ülserin kökünü kazıyor. Kilosu 200 TL'den kapışılıyor 1

Osmanlı döneminde yaprağı ipek böcekçiliğinde kullanılan dut ağaçlarının meyvesi günümüzde çeşitli işlemlerden geçirilerek pekmez, pestil, olarak tüketiliyor.

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Odun ateşinde pişiriliyor ülserin kökünü kazıyor. Kilosu 200 TL'den kapışılıyor 2

Malatya Arguvan'da, dut hasadı sürüyor. Dutun olgunlaşmasıyla, sabahın erken saatlerinde bahçelerin yolunu tutan çiftçiler pekmez üretimi için yoğun mesai harcıyor.

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Odun ateşinde pişiriliyor ülserin kökünü kazıyor. Kilosu 200 TL'den kapışılıyor 3

Ağaçlardan silkelenen dutlar brandalara alınıyor. Toplanan dutlar daha sonra özenle ayıklanıp yıkandıktan sonra pekmeze dönüştürülmek üzere kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor.

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Odun ateşinde pişiriliyor ülserin kökünü kazıyor. Kilosu 200 TL'den kapışılıyor 4

Doğal ortamda yetiştirilen dutların kaynatılmasıyla, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan geleneksel lezzet pekmez daha sonra tepsilerde soğumaya bırakılıyor.

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Odun ateşinde pişiriliyor ülserin kökünü kazıyor. Kilosu 200 TL'den kapışılıyor 5

Özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarını süsleyen besleyici pekmez yapımı için günler süren yorucu ama ekonomik bir kazanç için yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.

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Odun ateşinde pişiriliyor ülserin kökünü kazıyor. Kilosu 200 TL'den kapışılıyor 6

DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI

Kansızlığa karşı etkilidir.

Enerji özelliği ile sporcuların tercihidir.

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Odun ateşinde pişiriliyor ülserin kökünü kazıyor. Kilosu 200 TL'den kapışılıyor 7

Bebeklerde gelişimi destekler.

Zekâ gelişiminde etkilidir. Çocuklar için tavsiye edilir.

Boğaz ağrılarına iyi gelir. Yumuşatır.

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Odun ateşinde pişiriliyor ülserin kökünü kazıyor. Kilosu 200 TL'den kapışılıyor 8

Mide yaralarına karşı tedavi amaçlı kullanılır. (ülser)

Astım ve bronşit gibi hastalıklarda kullanılır. Rahatlama hissi verir.

Vücudun direncini arttırır. Özellikle soğuk havalarda iyi gelir.

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