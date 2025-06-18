Odun yığınında sürpriz yakalama

Kaynak: İHA
Odun yığınında sürpriz yakalama

Eskişehir’de 5 yıldır firari olarak aranan sanık kışın yakılmak üzere istiflenmiş odunların arasında yakalandı. Odunların arasına kendine zula yapan sanık, önce karakola sonra adliyeye götürüldü.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda; hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Y.D. isimli şahıs, bulunduğu evin bodrum katında kışın yakılmak üzere istiflenmiş odunların arasına gizlenmiş vaziyette yakalandı. Odunların arasına adeta gömülen şahsı polis çıkardı. Şahsın bulunma anı kameralara anbean yansıdı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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