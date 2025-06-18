Odun yığınında sürpriz yakalama

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda; hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Y.D. isimli şahıs, bulunduğu evin bodrum katında kışın yakılmak üzere istiflenmiş odunların arasına gizlenmiş vaziyette yakalandı. Odunların arasına adeta gömülen şahsı polis çıkardı. Şahsın bulunma anı kameralara anbean yansıdı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.