Odunluk alev alev yandı

Kaynak: İHA

Bolu’da 2 katlı evin bitişiğindeki odunluk alev alev yandı. Yangın sebebiyle betonarme evde de hasar oluştu.

Yangın, Elmalık köyünde Ziya Bilir’e ait odunlukta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odunluğun içinde bulunan kazandan alevler dışarıya sıçradı.

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Odunluk içerisinde bulunan kuru odunların alev alması ile kısa sürede büyüyen yangın tüm odunluğu sardı.

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Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan odunluk, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında küle dönen odunluğun bitişiğindeki 2 katlı betonarme ev de hasar gördü.

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Odunluk alev alev yandı
Odunluk alev alev yandı
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