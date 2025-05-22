Odunpaza'nda geri dönüşüm tesisi küle döndü! 8 saatte söndürüldü: 10 milyon TL hasar var

Yangın, sabaha karşı 03.00 sularında Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde, Gümüşhane Sokak’taki geri dönüşüm deposunda başladı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, depodaki malzemeleri tutuşturarak hızla büyüdü. Dumanları fark eden sanayi sitesi bekçisi, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Yangının büyümesiyle alevler, yan taraftaki prefabrik ev imal eden işletmeye sıçradı. İşletmedeki bazı yapı malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

7 EKİP 8 SAAT ALEVLERLE SAVAŞTI

Saatlerce alevleri kontrol altına almaya çalışan 7 itfaiye ekibi, su tankerleriyle desteklenen onlarca personel, uzun süren mücadeleyle yangını söndürdü. Alevler arasında kalan kamyon ve ekskavatör hurdaya döndü. Yangında yaklaşık 10 milyon TL’lik hasar oluştuğu tahmin ediliyor.

Bölge, havadan da görüntülendi.

İTFAİYE ERLERİNİN BİTKİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Alevlerle saatlerce mücadele eden bazı itfaiyecilerin yorgun düşerek gölgede dinlendiği gözlendi. Gece saatlerinde bölgenin boş olması nedeniyle olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yangın bölgesindeki işletmenin komşusu Sezgin Dalgıç, “Yangın çıkan işletmenin komşusuyum. Gece dört sularında haber aldık, hemen koştuk. Geri dönüşüm deposunda küçük bir kıvılcım her şeyi yok etti. Büyük zarar var. Yangın saat 03.00’te başladı, biz 03.30-04.00 gibi öğrendik. Hemen geldik. Çalışmalar sürüyor, saat 10.00 oldu, hâlâ söndürülemedi. Elimizden geldiğince malzemeleri kurtardık, kova kova su taşıdık, itfaiye gelene kadar müdahale ettik. Sonra işi onlara bıraktık. İçerideki kamyon yandı. Yeni gelen dört tır konteyner paneli vardı, hepsi yandı. Yangın buradan içeri sıçradı, camları patlattı. Eğer geç kalınsaydı, boyalar, tinerler, mutfak dolaplarına ulaşsaydı, Allah korusun. Burada prefabrik evler üretiliyor, boya, tiner, dolaplar içeride. Buna şükür. Tahminimce 10 milyon liralık hasar var.” dedi.