Odunpazarı Belediyesi, Ramazan ayında dayanışma sofraları kuruyor

Birlik ve beraberliği pekiştiren iftar programlarının ilki, Büyükdere Mahallesi'ndeki iftar çadırında gerçekleştirildi. Gönül sofralarının kurulduğu bu anlamlı buluşmaya vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. İftara katılan vatandaşlar, Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşadı.

Ramazan ayı boyunca, ESOGÜ karşısında bulunan Odunpazarı Belediyesi Sabit İftar Çadırı'nda vatandaşlar bir araya gelmeye devam edecek. Bunun yanı sıra, mahallelerde düzenlenecek iftar programlarıyla, dayanışma ruhu kentin dört bir yanına yayılacak. 6 Mart Perşembe günü Emek Kapalı Pazar Yeri'nde, 10 Mart Pazartesi günü Sultandere Kapalı Pazar Yeri'nde ve 19 Mart Çarşamba günü Gündoğdu Kapalı Pazar Yeri'nde iftar sofraları kurulacak.

Ramazan ayı boyunca sıcak yemek paylaşmanın, komşuluk bağlarını güçlendirmenin ve dayanışmayı büyütmenin önemini vurgulayan Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Eskişehirlileri iftar sofralarında buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.