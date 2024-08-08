OECD genel enflasyonu %5,6'ya geriledi

Yapılan basın açıklamasına göre enflasyon oranındaki düşüş Ekim 2021'den bu yana en düşük seviye olmasına rağmen, benzer bir orana 2024'ün başından bu yana birkaç kez %5,7 ile yaklaşıldı.

Manşet enflasyon 38 OECD ülkesinin 24'ünde düştü ve Mayıs ayında altı ülkeyle karşılaştırıldığında Haziran ayında dokuz ülkede %2,0'nin altına düştü. Öte yandan Kolombiya ve İzlanda'da yüzde 5,0'ın, Türkiye'de ise yüzde 70'in üzerinde kaldı. Türkiye hariç OECD bölgesinde enflasyonun Mayıs'taki %3,1'den sonra Haziran'da %2,9'a düştüğü tahmin ediliyor.



OECD bölgesindeki enerji enflasyonu 24 ülkede düşüşle birlikte Mayıs ayındaki %2,5 seviyesinden Haziran ayında %2,3'e düştü. OECD ülkeleri arasında yine önemli farklılıklar kaydedildi: Haziran ayında enerji fiyatları Türkiye, Kolombiya, Belçika, Şili ve Danimarka'da yıllık bazda %10 veya daha fazla artarken, Haziran ayında yıllık bazda %10'dan fazla düştü. Birleşik Krallık, İsveç, Litvanya ve Norveç.

OECD bölgesindeki çekirdek enflasyon (gıda ve enerji hariç enflasyon) Mart 2022'den bu yana ilk kez %6,0'ın altına düştü. OECD bölgesindeki gıda enflasyonu, Mayıs ayındaki %4,8'in ardından genel olarak %4,7 seviyesinde sabit kaldı.

G7'de yıllık manşet enflasyon Mayıs'taki %2,9'dan Haziran'da %2,7'ye düşerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Manşet enflasyon ABD, Almanya ve Kanada'da 0,2 puan veya daha fazla düştü ve diğer G7 ülkelerinde genel olarak istikrarlı kaldı. Enerji fiyatları yıllık bazda G7'nin tamamında düşmeye devam ederken, Japonya, Fransa ve daha az ölçüde Kanada'da artmaya devam etti.

Birleşik Krallık ve İtalya'da enerji fiyatları düşmeye devam etti (%8,0'den fazla). Gıda enflasyonu üst üste dördüncü ayda %2,0'nin altında kaldı. Çekirdek enflasyon, katkısının büyük ölçüde gıda ve içecek fiyatlarının kümülatif katkısına eşit olduğu Japonya hariç, tüm G7 ülkelerinde manşet enflasyona en büyük katkıyı sağladı.



Euro bölgesinde, uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksi (Ipch) ile ölçülen yıllık enflasyon, Mayıs ayındaki %2,6'nın ardından Haziran ayında genel olarak %2,5 seviyesinde sabit kaldı. Enflasyon, Ekim 2023'ten bu yana %2,4 ile %2,9 arasında dalgalandı.

HICP göz önüne alındığında, üç Avro Bölgesi ülkesi (Litvanya, İtalya ve Finlandiya) %1,0'ın altında veya buna eşit manşet enflasyon kaydederken, diğer beş ülkede enflasyon %3,0 veya üzerinde gerçekleşti. ülkeler (Belçika, İspanya, Hollanda, Avusturya ve Portekiz).