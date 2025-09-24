OECD Türkiye için beklentilerini revize etti

OECD Türkiye tahminlerini revize etti. OECD, Türkiye'nin 2025 yılındaki büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltirken, enflasyon beklentisini de yüzde 31,4'ten yüzde 33,5'e yükseltti.

OECD, Türkiye için 2026 yılında büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indirirken, enflasyon tahminini ise yüzde 18,5'ten yüzde 19,2'ye yükseltti.

OECD, 2025 yılı için birçok ülkenin ekonomik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, 2026 için de ABD tarifelerinin küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyon risklerini artırabileceği uyarısında bulundu. OECD, 2025 küresel büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltirken, 2026 için yüzde 2,9'da sabit tuttu.

ABD, AB VE DİĞER ÜLKELER İÇİN TAHMİNLER

ABD ekonomisi için ise 2025 büyüme tahmini yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e çıkarılırken, 2026 için yüzde 1,5'te kaldı.2026'da enflasyonun ise yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi'nin 2025 büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıkarılırken, 2026 için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürüldü.

Çin için 2025 tahmini yüzde 4,7'den yüzde 4,9'a, 2026 tahmini ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltildi.

Japonya'nın 2025 büyüme tahmini yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e, 2026 tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e çıktı.-İngiltere'nin 2025 büyümesi yüzde 1,3'ten yüzde 1,4'e, Hindistan'ın 2025 büyümesi yüzde 6,3'ten yüzde 6,7'ye yükseltilirken, 2026 tahmini yüzde 6,4'ten yüzde 6,2'ye indirildi.

Brezilya'nın 2025 tahmini yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e, 2026 tahmini yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye, Meksika'nın 2025 tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,8'e ve Suudi Arabistan'ın 2025 tahmini yüzde 1,8'den yüzde 3,7'ye yükseltildi.