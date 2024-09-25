OECD Türkiye için büyüme beklentisini düşürdü

OECD küresel ekonomik tahminlerini gücncelediği "ekonomik Görünüm" raporunu yayımladı. O raporda Türkiye'nin ekonomisinin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD Türkiye’nin 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 3,4’ten yüzde 3,2 indirdi. OECD, 2025 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 3,2’den yüzde 3,1’e çekti. Kurum, para politikasındaki sıkı duruşun büyümeye etkilerini değerlendirdi.

OECD, Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti, 2024 yılı için yüzde 56 olarak güncelledi. Kurumun verdiği oran, önceki tahminin yüzde 0,5 üzerinde yer aldı. OECD 2025 yılı enflasyon beklentisi de yüzde 0,2 artırarak yüzde 29,1 olarak revize etti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Türkiye'nin 2024 yılı için çekirdek enflasyon yüzde 57,5'ten yüzde 58,1’e yükselten OECD 2025 yılı için ise yüzde 28,7'den yüzde 28,9’a çıkardı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 oranında büyüme kaydedeceğini öngördü. Raporda, Türkiye’nin enflasyonla mücadele için para politikasını sıkı tutmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.