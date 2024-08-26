OECD verileri açıkladı. Türkiye kirada zirveye yerleşti

Konut piyasasında yaşanan bu değişiklik, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bu sırada, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) Konut Fiyat Endeksi'ne dair açıkladığı verilerde Türkiye, kira artışlarında lider konuma yükseldi.
OECD tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin Konut Kira Fiyat Endeksi 663 puan ile ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 181 puan ile Macaristan ve 172 puan ile Litvanya takip ederken, Japonya 100 puan ile listenin sonunda yer aldı.
Housing Rent Price Index— Informal Economy (@EconomyInformal) August 26, 2024
Türkiye????????: 663
Hungary????????: 181
Lithuania????????: 172
Slovenia????????: 168
Poland????????: 164
USA????????: 144
Colombia????????: 137
Canada????????: 127
Mexico????????: 126
UK????????: 122
Australia????????: 116
Germany????????: 114
Spain????????: 110
Korea????????: 108
Italy????????: 107
France????????: 106
Japan????????: 100@OECD pic.twitter.com/xKRwQC3ze7
YÜZDE 25'LİK KİRA ZAMMI SINIRININ KALKMASI NE ANLAMA GELİYOR?
2022 yılının Haziran ayında kira artışlarına yönelik olarak getirilen yüzde 25'lik sınır, 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. Bu tarihten itibaren kira sözleşmelerini yenileyecek ev sahipleri, kira zamlarını artık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleyecek.
TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,23 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 61,78'e gerileyerek, kira zamlarını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.
Bu oran, ev sahiplerinin önümüzdeki aylarda kira artışlarını bu ortalama üzerinden yapabileceği anlamına geliyor.
Kira artışlarındaki bu düzenlemeler, yüksek enflasyon dönemlerinde kira bedellerinin hızla yükselmesine neden olabilirken, OECD verilerinde de Türkiye'nin bu konuda zirvede yer alması dikkat çekiyor. Türkiye'deki kira artışları, diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok daha yüksek seviyelerde seyrediyor, bu da kira piyasasındaki mevcut durumu ve gelecekteki olası gelişmeleri daha da önemli hale getiriyor.