OECD verileri açıkladı. Türkiye kirada zirveye yerleşti

Konut piyasasında yaşanan bu değişiklik, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Bu sırada, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) Konut Fiyat Endeksi'ne dair açıkladığı verilerde Türkiye, kira artışlarında lider konuma yükseldi.

OECD tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin Konut Kira Fiyat Endeksi 663 puan ile ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 181 puan ile Macaristan ve 172 puan ile Litvanya takip ederken, Japonya 100 puan ile listenin sonunda yer aldı.

Housing Rent Price Index



Türkiye????????: 663

Hungary????????: 181

Lithuania????????: 172

Slovenia????????: 168

Poland????????: 164

USA????????: 144

Colombia????????: 137

Canada????????: 127

Mexico????????: 126

UK????????: 122

Australia????????: 116

Germany????????: 114

Spain????????: 110

Korea????????: 108

Italy????????: 107

France????????: 106

Japan????????: 100@OECD pic.twitter.com/xKRwQC3ze7 — Informal Economy (@EconomyInformal) August 26, 2024

YÜZDE 25'LİK KİRA ZAMMI SINIRININ KALKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

2022 yılının Haziran ayında kira artışlarına yönelik olarak getirilen yüzde 25'lik sınır, 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. Bu tarihten itibaren kira sözleşmelerini yenileyecek ev sahipleri, kira zamlarını artık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleyecek.

TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,23 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 61,78'e gerileyerek, kira zamlarını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.

Bu oran, ev sahiplerinin önümüzdeki aylarda kira artışlarını bu ortalama üzerinden yapabileceği anlamına geliyor.

Kira artışlarındaki bu düzenlemeler, yüksek enflasyon dönemlerinde kira bedellerinin hızla yükselmesine neden olabilirken, OECD verilerinde de Türkiye'nin bu konuda zirvede yer alması dikkat çekiyor. Türkiye'deki kira artışları, diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok daha yüksek seviyelerde seyrediyor, bu da kira piyasasındaki mevcut durumu ve gelecekteki olası gelişmeleri daha da önemli hale getiriyor.