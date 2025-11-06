Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda ekonomideki son durumu anlattı. Şimşek, vergi yükünün uluslararası kıyaslamalarda yüksek olmadığını savundu. Bakan Şimşek, Türkiye yüzde 23,5 ile OECD'de vergi oranları en düşük 5 ülkeden biri” dedi.

Öte yandan Şimşek, “Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde” ifadelerini kullandı.

OECD VERİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak OECD’nin raporu Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in adeta ‘kelime oyunu’ yaptığını ortaya koydu. OECD’nin çalışanlar üzerindeki vergi yükünün incelendiği ve geçtiğimi nisan ayında yayınlanan raporda Türkiye, çalışanlar üzerindeki en yüksek vergi yükünün olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

OECD verilerine göre 2024 yılı itibari ile bekar ve çocuksuz bir çalışanın üstündeki vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin oluşturduğu yük yüzde 39 seviyesinde bulunuyor. Türkiye, sıralamada OECD ülkeleri arasında 19. Sırada yer alıyor. Bu alanda OECD ortalaması ise yüzde 34,9 seviyesinde.

Ancak 2 çocuklu ve tek maaşla geçinen bir ailenin vergi yükü OECD ülkelerinin çok üzerinde bulunuyor. Bir önceki yıl yüzde 38,1 seviyesinde olan vergi yükü, son rapora göre yüzde 39’a yükseldi. OECD ortalaması ise yüzde 25,7 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu çalışamaya göre Türkiye çalışanlar için iş gücü maliyeti ve net kazanç arasındaki farkta OECD ülkeleri arasında en yüksek vergi yükü taşıyan ülkeler arasında yer alıyor. Yani çalışanlar yüksek vergi altında eziliyor.

“257 KAMU İDAERSİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in açıklamalarından satır başları şöyle:

2026 yılında bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Faiz hariç harcamalarda 2025 yılına göre 0,7 puanlık bir artış öngörüyoruz

Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi' ile 257 kamu idaresini yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar bin 958 harcama biriminde denetim gerçekleştirdik, denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaştık

Ekim 2025 itibarıyla uzun vadeli ve uygun koşullu yaklaşık 13,6 milyar dolar finansman sağladık. Bu tutar yıllık bazdaki en yüksek rakamdır

2025 yılında yürürlüğe aldığımız 8 adet yeni destek paketi ile mevcut limitlere ilave 94 milyar lira kredi imkanını firmalarımıza sunduk. Bu imkanın 52,2 milyar lirası ihracatçılarımıza yöneliktir

Önümüzdeki dönemde sıkı para politikası, destekleyici maliye politikası, bütçe imkanları dahilinde yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedeflerle uyumlu belirlenmesi ve başta sosyal konut olmak üzere arz yönlü tedbirler ile dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörüyoruz