Başta Suriye olmak üzere Orta Doğu’da gerçekleşen çatışmalar ve iç savaş, özellikle Afganistan ve Suriye’den milyonlarca kişinin Avrupa’ya göç etmesine neden oldu. Gerçekleşen bu göç hareketi 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük göç hareketi olarak nitelenirken yeni bir ‘Kavimler Göçü’ olarak belirtildi.

OECD’nin açıkladığı son rapor büyük göç hareketinin devam ettiğine işaret etti. Buna göre, 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla OECD ülkelerine kalıcı göç azalırken sığınmacı başvuruları ise rekor kırdı.

OECD’nin hazırladığı Uluslararası Göç Görünümü 2025 Raporuna göre, 2024 yılında bir önceki yıla göre kalıcı göç Yeni Zelanda'da yüzde 56 ve İngiltere'de yüzde 41 azaldı. Estonya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Kore, Litvanya, Norveç, Slovenya, Slovakya ve İsveç'te de yüzde 10'dan fazla düşüş kaydedildi.

Buna karşılık, 2024'te ABD'ye kalıcı göç önceki yıla göre yüzde 20 arttı. Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Çekya, İrlanda ve Japonya'ya göçte de yüzde 5'i aşan artışlar görüldü. Aile birleşimi, OECD ülkelerine yapılan kalıcı göçün başlıca nedeni olmaya devam ederken iş gücü göçü geriledi. Böylece, OECD ülkelerine toplam yeni kalıcı göç geçen yıl 2023'e göre yüzde 4 azaldı. Ancak bu dönemde görülen 6,2 milyon yeni göçmen 2019'daki seviyenin yüzde 15 üzerinde seyrediyor.

ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN REKOR VATANDAŞLIK

OECD ülkelerinde vatandaşlık edinimi 2024'te 3 milyona yaklaşarak tarihi seviyeyi gördü. Almanya 290 bin ve İngiltere 270 bin yabancıya vatandaşlık verdi. Bu, her iki ülke için de rekor anlamına geliyor.

EN ÇOK BAŞVURU VENEZUELA, KOLOMBİYA VE SURİYE'DEN

OECD ülkelerine yönelik yeni sığınmacı başvurularının sayısı 2024'te artmaya devam etti ve OECD genelinde 3,1 milyon yeni sığınma başvurusuyla tüm zamanların en yüksek seviyesi kaydedildi. Yeni sığınma başvuruları geçen yıl 2023'e göre yüzde 13 arttı. Başlıca başvuru sahibi ülkeler Venezuela, Kolombiya ve Suriye oldu.

Türkiye'ye yeni sığınma başvuruları bu dönemde yüzde 53 geriledi.