OECD “Sağlığa Bir Bakış 2025” Raporu’nu yayımladı. Rapora göre Türkiye birçok alanda sonuncu olması dikkat çekti.

Rapora göre OECD ülkeleri 2024 yılında GSYİH'nın ortalama yüzde 9,3'ünü sağlığa harcadı. Türkiye bu alanda yüzde 4,7 ile OECD sonuncusu oldu. Türkiye’nin önünde yüzde 5,9’la Meksika ve Lüksemburg yer aldı. Zirvede ise ABD, Almanya ve Avusturya yer aldı.

SİGARADA BİRİNCİYİZ

OECD ortalamasında bin kişiye düşen doktor sayısı 3,9, hemşire sayısı ise 9,2 oldu. Türkiye’de ise doktor sayısı 2,4, hemşire sayısı 2,9 oldu. Türkiye bu iki alanda da son sırada yer aldı.

2013 ile 2023 arasında, sağlık ve sosyal bakım çalışanlarının sayısı Türkiye, Şili ve Kore’de özellikle hızlı artsa da bu üç hâlâ OECD ortalamasının altında.

İzlanda hariç tüm ülkelerde erkekler kadınlardan daha fazla sigara içti. Sigara kullanımındaki en büyük cinsiyet farkları Türkiye, Letonya ve Kore’de gerçekleşti.

Günlük sigara içenlerin oranı Türkiye, Macaristan ve Yunanistan’da en yüksek seviyede. Bu ülkelerde nüfusun en az dörtte biri her gün sigara içiyor.