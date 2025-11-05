YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

OEDAŞ Bilecik İl Müdürlüğü’nün yeni binasının açılış töreni, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten başta olmak üzere il protokolü ile Zorlu Enerji ve OEDAŞ yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Bu binayla birlikte hem ekibimizin çalışma koşullarını iyileştiriyor hem de tüketicilerimizin işlemlerini daha konforlu bir ortamda gerçekleştirmesini sağlıyoruz.” dedi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) Bilecik İl Müdürlüğü, 1 Eylül itibarıyla yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı. Binanın açılış töreni, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten başta olmak üzere il protokolü ile Zorlu Enerji ve OEDAŞ yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

YALÇIN: “YENİ BİNA, BİLECİK’TEKİ YATIRIMLARIMIZIN BİR PARÇASI”

Bilecik İl Müdürlüğü binasının şehirdeki yatırımlarının bir parçası olduğunu söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Yaklaşık iki aydır hizmet verdiğimiz yeni binamızla ilgili olarak vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu binayla birlikte hem ekibimizin çalışma koşullarını iyileştiriyor hem de tüketicilerimizin işlemlerini daha konforlu bir ortamda gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Binanın depreme dayanıklı yapısı ise hiç kuşkusuz bu bölge için en öncelikli konulardan biri. Enerji verimliliği sistemlerimiz, çevreye duyarlı uygulamalarımız ve teknolojik altyapımız da şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımının somut bir yansıması. Açılışımıza katılarak desteğini esirgemeyen milletvekillerimize, valimize, belediye başkanımıza ve tüm protokol üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

DEPREME DAYANIKLI, ÇEVRECİ VE TEKNOLOJİK

Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi No:44’te hizmet veren OEDAŞ Bilecik İl Müdürlüğü, güvenli, çevreci ve erişilebilir bir yapı olarak tasarlandı. Bina; depreme dayanıklı yapısı, enerji verimliliği yüksek sistemleri ve engelli rampasıyla modern ve erişilebilir bir hizmet alanı sunuyor. Binanın çatısında yer alan yağmur suyu hasadı sistemiyle toplanan su, bahçe sulama ve bina içindeki tuvaletlerde yeniden kullanılıyor. Bu sayede sürdürülebilir kaynak yönetimine de katkı sağlanıyor. Yeni hizmet alanları ve dijital altyapı ise tüketicilerin işlemlerini daha hızlı, kolay ve konforlu biçimde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.