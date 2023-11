OF BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 / 00:01

MADDE –1: İHALELERİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:



Trabzon İli, Of İlçesi, Uğurlu Mahallesi 1906 ada 35 parsel üzerinde bulunan 5.501,56 metrekare taşınmazın satışı ile Trabzon İli, Of İlçesi, Karabudak Mahallesi 101 ada 40, 41, 42, 43, 44, 45 parsellerde bulunan 20.678,66 metrekare taşınmazın satışı

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İstekliler, İhalelere ilişkin şartnameleri mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilir ve ihalelere girecekler İhale Şartnamelerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden ₺300,00 (ÜçYüzTL) bedel karşılığında temin edebilir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH,VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhaleler,Trabzon İli Of İlçesi Sulaklı Mahallesi Belediye Meydanı Kat:4 No:3 Of Belediyesi Encümen toplantı salonunda 29.11.2023 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ:

İlçe

Mahalle

Ada/Parsel Yüzölçümü(M2)

Fiili Durumu

Muhammen Bedel(₺) Geçici Teminat Bedeli İhale Saati

Of Karabudak 101 ada 40-41-42-43-44-45 parsel 20.678,66 Arsa ₺2.212.616,62 ₺66.378,49 11:00 Of Uğurlu 1.906 ada 35 parsel 5.501,56 Ağaçlık ₺804.603,15 ₺24.138,10 11:30



MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:



İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 29.11.2023 tarih ve saat 10:45’ e kadar Of Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

GERÇEK KİŞİLERDEN

1-Nufüs cüzdan belgesi

2-İkametgah belgesi

3-Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz

4-İhale şartname bedeli satın aldığına dair makbuz

5-Of Belediyesine borcu olmadığına(Vadesi Geçmiş) dair belge

6-İmza beyannamesi

7-Temsil durumunda: Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

8-Şartname(Şartnamenin Her Sayfası Ayrı Ayrı Olarak İhaleye İştirak Eden Tarafından İmzalanmak Zorundadır)

9-Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde alınmış olmalıdır.

TÜZEL KİŞİLERDEN

1-Tebligat için adres beyanı

2-Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri

3-Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

4- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya yatırdığına ait makbuz

6-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

7- İhale şartname bedeline ait makbuz

8-Şartname(Şartnamenin Her Sayfası Ayrı Ayrı Olarak İhaleye İştirak Eden Tarafından İmzalanmak Zorundadır)

9-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait/ %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi)

10-Of Belediyesine borcu olmadığına(Vadesi Geçmiş) dair belge



