Ofiste kahve keyfi kalp sağlığınızı mı tehdit ediyor? Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

İsveç’ten gelen çarpıcı bir araştırma, ofislerde kullanılan kahve makinelerinin hazırladığı kahvenin, kalp krizi riskini artırabilecek gizli bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koydu. Peki, her gün içtiğimiz bu kahve gerçekten kalbinizi tehlikeye mi atıyor? İşte tüm detaylar...

Uppsala Üniversitesi ve Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden bir grup İsveçli bilim insanı, ofis ortamlarında yaygın olarak kullanılan kahve makinelerini mercek altına aldı.

Araştırmacılar, bu makinelerde hazırlanan kahvenin, özellikle filtresiz demleme yöntemleri nedeniyle kolesterol seviyelerini artıran diterpen maddeler içerdiğini tespit etti.

European Journal of Preventive Cardiology’de yayımlanan bir çalışmaya göre, kahve çekirdeklerinde doğal olarak bulunan kafestol ve kahveol gibi diterpenler, kan lipid düzeylerini yükselterek damar tıkanıklığı riskini artırabilir.

İsveçli ekip, ofis kahve makinelerinin çoğunda filtre kullanılmadığını ve bu durumun çalışanlar için fark edilmeyen bir tehlike oluşturabileceğini vurguladı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Araştırmanın başındaki isimlerden, Gothenburg Üniversitesi’nden kamu sağlığı uzmanı Prof. Dag Thelle, bulguları değerlendirirken net bir uyarıda bulundu:

"Ofislerdeki kahve makineleri genellikle pratiklik için filtresiz çalışıyor. Bu da kahvedeki kolesterol artırıcı bileşenlerin doğrudan bardağınıza ulaşması anlamına geliyor."

Thelle’ye göre, günde birkaç fincan filtresiz kahve içmek, uzun vadede kalp-damar hastalıkları riskini %10-15 oranında artırabilir. Özellikle 60 yaş üstü bireylerde bu etkinin daha belirgin olduğu belirtildi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Erin Michos da bu görüşleri destekliyor.

“Kahve, antioksidan özellikleriyle bilinir ve ölçülü tüketildiğinde kalp sağlığına faydalı olabilir. Ancak filtresiz kahve, LDL kolesterolünü artırarak ters bir etki yapabilir” diyen Michos, ofis çalışanlarının kahve alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

2021’de Circulation dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, filtresiz kahvenin düzenli tüketiminin kalp krizi riskini %8 oranında artırabileceğini gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Araştırmacılar, 20 binden fazla kişinin kahve tüketim alışkanlıklarını 15 yıl boyunca izledi.

Bulgular, filtre kahve tüketenlerin kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin, filtresiz kahve içenlere kıyasla %12 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Ofislerdeki kahve makinelerinin çoğu, Türk kahvesi veya French press tarzı demleme yöntemlerine benzer şekilde filtresiz çalışıyor. Bu da kahvedeki yağlı bileşenlerin korunmasına ve kan dolaşımına karışmasına yol açıyor.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin 2023 raporuna göre, yüksek LDL kolesterol seviyeleri, kalp krizi riskini doğrudan etkileyen başlıca faktörlerden biri.

OFİS KAHVESİ NEDEN FARKLI?

Ofis kahve makinelerinin risk taşımasının bir diğer nedeni, hijyen ve bakım eksikliği.

Uppsala Üniversitesi’nden mikrobiyolog Dr. Lena Ciric, "Bu makineler düzenli temizlenmediğinde bakteri ve küf birikimine yol açabilir. Bu da kahvenin kalitesini düşürür ve dolaylı olarak sağlığı etkileyebilir" dedi.

Ayrıca, ofislerde kullanılan kahve çekirdeklerinin genellikle düşük kaliteli ve aşırı kavrulmuş olması, diterpen oranını artırabilir. Tüm bu faktörler birleştiğinde, masum bir kahve molası kalp sağlığı için bir tehdit haline gelebilir.

PEKİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, kahve tutkunlarını paniğe kapılmadan bilinçli seçimler yapmaya çağırıyor.

Prof. Thelle, “Filtre kahve makinesi kullanmak veya kağıt filtreyle demleme yapmak, riski büyük ölçüde azaltır” önerisinde bulundu.

Dr. Michos ise, “Eğer ofiste filtresiz kahve içiyorsanız, tüketiminizi günde 1-2 fincanla sınırlayın ve haftada birkaç gün kahve yerine bitki çayı tercih edin” dedi.

Ayrıca, kalp hastalığı öyküsü olanların veya yüksek kolesterol sorunu yaşayanların bu alışkanlığı doktorlarıyla değerlendirmesi gerektiği belirtildi.

KAHVE MOLASI YENİDEN DÜŞÜNÜLMELİ Mİ?

Ofiste kahve içmek, modern iş hayatının ayrılmaz bir parçası. Ancak bu yeni bulgular, kahve makinesinin başındaki o kısa molaların sandığımız kadar masum olmayabileceğini gösterdi.

Bilim insanları, kalp sağlığını korumak için kahve tüketiminde yöntemin ve miktarının kritik olduğunu vurguladı.