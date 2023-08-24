Öfke kontrolü nasıl sağlanır? Uzmanından kritik öneriler

Haber Global’in haberine göre; Öfke kontrolü sosyal yaşantıyı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmemiz için çok önemli olduğu biliniyor.
Hepimizin zaman zaman öfkesine yenik düştüğü bilinirken bunun önüne nasıl geçilebileceğini uzmanı yanıtladı.
ÖFKE KONTROLÜNDE ÖNERİLER…
-Öncelikle duygu, düşünce ve davranışlarınızı fark edin. Sizi neyin öfkelendirdiğini, nasıl bir tepki verdiğinizi, ne hissettiğinizi detaylıca analiz edin.
-Öfkeliyken bulunduğunuz ortamı bir süreliğine terk edin. Ancak tekrar geri geleceğinize dair bilgi verin. Bunun bir terk ediş olmadığını ve sakinleşmek için yaptığınız bir mola olduğunu dile getirin.
-Sizi öfkelendiren durum karşında öncelikle karşınızda ki kişiyi dinleyin ve ona sorular sorun. Dikkatinizi olabildiğince onun yanıtlarına yoğunlaştırın.
-Ardından duygu ve düşüncelerinizi şeffaf ve açık bir şekilde ifade edin.
-Pişmanlık hissettiğiniz bir durum yaşıyorsanız hangi aşamada olursanız olun özür dilemeli ve pişmanlığınızı dile getirmelisiniz.