Öfke kontrolü nasıl sağlanır? Uzmanından kritik öneriler

Herkesin zaman zaman öfkesine yenik düştüğü biliniyor. Bunun önüne nasıl geçilebilir, uzmanından dikkat çeken açıklamalar geldi.

Öfke kontrolü nasıl sağlanır? Uzmanından kritik öneriler

Haber Global’in haberine göre; Öfke kontrolü sosyal yaşantıyı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmemiz için çok önemli olduğu biliniyor.

Hepimizin zaman zaman öfkesine yenik düştüğü bilinirken bunun önüne nasıl geçilebileceğini uzmanı yanıtladı.

ÖFKE KONTROLÜNDE ÖNERİLER…

-Öncelikle duygu, düşünce ve davranışlarınızı fark edin. Sizi neyin öfkelendirdiğini, nasıl bir tepki verdiğinizi, ne hissettiğinizi detaylıca analiz edin.

-Öfkeliyken bulunduğunuz ortamı bir süreliğine terk edin. Ancak tekrar geri geleceğinize dair bilgi verin. Bunun bir terk ediş olmadığını ve sakinleşmek için yaptığınız bir mola olduğunu dile getirin.

-Sizi öfkelendiren durum karşında öncelikle karşınızda ki kişiyi dinleyin ve ona sorular sorun. Dikkatinizi olabildiğince onun yanıtlarına yoğunlaştırın.

-Ardından duygu ve düşüncelerinizi şeffaf ve açık bir şekilde ifade edin.

-Pişmanlık hissettiğiniz bir durum yaşıyorsanız hangi aşamada olursanız olun özür dilemeli ve pişmanlığınızı dile getirmelisiniz.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamadı Spor
Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamadı
Cem Karaca'nın eşi 'Cem Karaca filmi' için mahkemeye başvurdu Magazin
Cem Karaca'nın eşi 'Cem Karaca filmi' için mahkemeye başvurdu
İzmir'de kaldırımda oturan kadını fare ısırdı Güncel
İzmir'de kaldırımda oturan kadını fare ısırdı
Messi Icardi'nin kariyeriyle nasıl oynadı? Wanda Nara olayı kumpasın neresinde Spor
Messi Icardi'nin kariyeriyle nasıl oynadı? Wanda Nara olayı kumpasın neresinde
Şeker hastalığına iyi gelen mucizevi karışım İbn-i Sina’nın reçetesinden ortaya çıktı Sağlık
Şeker hastalığına iyi gelen mucizevi karışım İbn-i Sina’nın reçetesinden ortaya çıktı
Bilecik'te orman yangını Güncel
Bilecik'te orman yangını
İzinsiz kazı su kesintisine neden oldu Güncel
İzinsiz kazı su kesintisine neden oldu