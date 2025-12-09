Oxford’un 2025 yılı için “rage bait”i yılın kelimesi seçmesi, dijital çağın ruhunu belki de en iyi özetleyen gelişmelerden biri. “Rage bait”, kullanıcıları öfkelendirmek, provoke etmek ya da duygusal olarak tetiklemek amacıyla hazırlanmış içerikler anlamına geliyor. Sinir bozmak için tasarlanan bir yem… Ve bu yem, kitlelerin dikkatini çekmek için giderek daha sık kullanılıyor.

Cambridge Üniversitesi’nin aynı yılın kelimesi olarak “parasocial”ı seçmesi ise, bu tabloyu tamamlıyor: "Parasocial", dijital dünyada kullanıcıların bireyler, fenomenler ya da kurumlarla tek taraflı ama yoğun ilişkiler kurması.

İki üniversitenin de yılın kelimesini sosyal medya merkezli kavramlardan seçmiş olması tesadüf değil. Bir yanda öfkeyi tetikleyerek etkileşimi patlatan içerikler; diğer yanda hiç tanımadığımız insanlarla kurduğumuz tek yönlü duygusal bağlar… İkisi birleştiğinde sosyal medyanın yalnızca bir iletişim alanı değil, duygu üretim ve duygu yönetim mekanizması olduğu daha net görülüyor.

Trollerin Öfke Yemi

İnternette gerçeklik, çoğu zaman bilgi değil duygu üzerinden yankılanıyor. Örneğin, bir yazı size bilgi veriyorsa, bir tıkla geçersiniz ama bir paylaşım sizi kızdırarak kendinize hakaret edilmiş hissi uyandırıyorsa, tartışırsınız. Tepki verirsiniz. Yorum yazarsınız. Paylaşırsınız. İşte algoritmaların altın çağı: En çok tepki alan, en çok paylaşım toplayan içeriklerin yükselişi. “Troll” hesaplar da bunu iyi biliyor; kamuoyunun tepkisini manipüle etme potansiyelinin farkında.

Bu bağlamda “rage bait”, eski usul “clickbait”lerden farklı. Clickbait: “Tık alır mıyım?” sorusuna odaklıydı. Rage bait ise: “Öfke alır mıyım?”a. Hedef artık merak değil, duygu. Provokasyon. Tahrik. Sinir. Ve sinir, tıpkı para gibi değerlendiriliyor.

Oxford’un yılın kelimesi seçimi bir uyarı niteliğinde: Eğer öfke, dijital dünyanın en değerli para birimi haline gelirse, kamusal tartışmanın da değeri düşer.

Türkiye’de siyaset ve toplumsal meseleler zaten yüksek duygusallık taşıyor. Bir tarafın bir açıklaması, diğer taraf için hakarete dönüştürülebiliyor. İşte tam bu durumda, troll hesaplar devreye giriyor: tartışmayı yükseltiyor, kışkırtıyor, infial yaratıyor. Bir paylaşım, bir yorum, bir “provokatif manşet” akla değil, yalnızca duyguya hitap ediyor. Ve çoğu zaman mantık ikinci plana düşüyor.

Kutuplaşmada “ Rage Bait ”

Türkiye’de siyasal kutuplaşma yıllardır yüksek seyrediyor. Bu da rage bait’in etkisini katlıyor. Çünkü kutuplaşmış toplumlarda insanlar yalnızca kendi tarafının sesini daha güçlü duymak istemiyor; karşı tarafın sesini de daha sert bir tonda duymaya hazırlanıyor. Böylece bir “beklenen provokasyon” iklimi oluşuyor.

Tam bu zeminde rage bait, siyaset dilinin ana araçlarından biri hâline geliyor. Bir cümle bağlamından koparılıyor, bir anlık görüntü abartılıyor, bir tartışma olduğundan daha hararetli gösteriliyor. Tepki yükseldikçe içerik yayılıyor, içerik yayıldıkça tepki büyüyor.

Bu durum sadece dijital iletişim kültürünü değil, siyasal düşünme biçimini de etkiliyor. Çünkü sürekli öfkeli bir bilgi akışına maruz kalan toplum, tartışmayı çözüm arayışıyla değil; kimlik refleksiyle karşılamaya başlıyor. “Biz ve onlar” dili daha da keskinleşiyor. Sessiz çoğunluk ise iki tarafın gürültüsü arasında kayboluyor.

Oxford’un “rage bait”i, Cambridge’in “parasocial”ı seçmesi, sosyal medyanın artık hayatımızdaki en güçlü duygusal aktörlerden biri olduğunu gösteriyor. Bir yanda öfke, bir yanda tek taraflı bağlılık… Bir platform hem bizi kışkırtıyor hem de hiç tanımadığımız insanlarla duygusal bağ kurmamızı sağlıyor.

Sonuçta mesele, bir kelimenin yılın kelimesi seçilmesinden çok daha büyük: Dijital çağın duygusu artık öfke, hayranlık, aidiyet, dışlanma, yakınlık. Platformlar bu duyguları besledikçe, toplum da siyaset de bu duyguların ritmine ayak uyduruyor. Fakat unutmayalım, dijital dünyanın ürettiği her duygu gerçek olmayabilir ama yarattığı etki gerçek.