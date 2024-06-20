Öfkeli baba 7 yaşındaki çocuğu önce darp, sonra tehdit etti: O anlar kamerada

Olay, bir bakkalın içinde meydana geldi. İddiaya göre, Tunus uyruklu 7 yaşındaki Bayram L., parkta oynarken kavga ettiği çocuğun babası tarafından tartaklandı. Daha sonra Bayram L., ekmek almaya gittiği sırada kavga ettiği çocuğun babası da bakkala gelerek çocuğu dövdü ve tehditler savurdu. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Darp edilen çocuğun annesi Nurhan L., oğlunun yaşadığı korkuyu dile getirerek, "Oğlum çok korktu. Benim oğlumun babası yok, yetim. Ben ona hem anne hem babayım" dedi.

Olayın ardından yaşananlar oldukça etkileyiciydi ve Bayram L., kendisine yardım eden bakkalın kurtardığını belirtti.