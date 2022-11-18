18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öfkeli damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

Öfkeli damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınvalidesi ve kayın biraderi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 14:36
Takip Et

Öfkeli damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü

Öfkeli damat kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşadıkları tartışma sonrası ailesinin evine giden eşi Ömür G. ile konuşmak isteyen Salih G., kayınpederinin evine gitti. 

Burada eşiyle görüştürülmeyen Salih G. evinden aldığı pompalı tüfekle bahçede tartıştığı kayınvalidesi Nergis G. (63) ile kayınbiraderi Kemal G.’ye (38) ateş ederek olay yerinden kaçtı. 

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Salih G.’nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
1
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
2
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
3
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
4
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
5
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
6
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
7
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿Bach ve Itri aynı sahnede buluşuyor
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿ Gazprom duyurdu! Azerbaycan'a gaz sevkiyatının başladı
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿Beton mikseri can aldı 
﻿KOAH hastalarına uyarı
﻿KOAH hastalarına uyarı
﻿KOAH hastalarına uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.