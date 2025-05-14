Öfkeli il başkanı istifa eden vekili “karaktersiz” diye suçladı! AKP’ye katılacağını öğrenince...

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, Konya Milletvekili Hasan Ekici’nin AKP’ye katılacağı iddiaları konuşulurken partisinden istifa etmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Ekici’nin istifa açıklamasını alıntılayan Arslan, “Lan karaktersiz, o kadar herifsin niye yorumu kapatıyorsun? Açsana şu yorumları” diyerek tepkisini dile getirdi.

Lan karaktersiz o kadar herifsin niye yorumu kapatıyorsun Açsana şu yorumları https://t.co/p41h0OmeHf — AHMET ARSLAN (@ahmetarslan42) May 14, 2025

“KENDİLERİNE BAŞARILAR DİLİYORUM” DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ekici, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kuruluşundan itibaren farklı kademelerinde görev aldığım Gelecek Partisi’nin Parti Yönetim Kurulu ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu’na ve değerli partili arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki siyasi faaliyetlerinde kendilerine başarılar diliyorum.”