Öfkeli kadın elinde bıçakla motosikletli komşusunu tehdit etti. 'Valla saplayacağım ha'

Kaynak: Haber Merkezi
Öfkeli kadın elinde bıçakla motosikletli komşusunu tehdit etti. 'Valla saplayacağım ha'
İstanbul’da bir kadın, motosikleti ses yaptığı için elinde bıçakla komşusunu tehdit edip motosikletini devirdi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir kadın, motosikleti çok ses yaptığı için elinde bıçakla sokağa inerek komşusunu tehdit etti.

“VALLA BIÇAĞI SAPLAYACAĞIM HA”

Motosikletin gece gündüz ses yaptığını iddia eden kadın, elindeki bıçakla “Seni mahallemde istemiyorum. Bir daha bu motor buraya gelmeyecek. Valla bıçağı saplayacağım ha” diyerek motosikletli komşusuna tehditler savurdu.

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"BEN BU MOTORUN VERGİSİNİ ÖDÜYORUM”

O anları kameraya alan motor sahibi ise, "Ben bu motorun vergisini ödüyorum. Ses bu kadar" ifadelerini kullandı.

O anları kayıt altına alan motosikletli komşu, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca gündem oldu.

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