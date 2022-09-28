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Öfkeli kadından erkeğe meydan dayağı: Defalarca tokatladı, tükürdü, ayakkabıyla dövdü

Denizli'de parasını alamayan kadın, tokatladığı erkeği çıkardığı ayakkabıyla herkesin içinde dövdü. Bunlarla yetinmeyip erkeğin yüzüne tüküren kadın, güçlükle durduruldu.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 02:41
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Öfkeli kadından erkeğe meydan dayağı: Defalarca tokatladı, tükürdü, ayakkabıyla dövdü

Öfkeli kadından erkeğe meydan dayağı: Defalarca tokatladı, tükürdü, ayakkabıyla dövdü
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Denizli'de parasını alamayan kadın, erkeği çıkardığı ayakkabıyla herkesin içinde dövdü.

İHA’nın haberine göre; olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kentin işlek parkında parasını almadığı erkekle karşı karşıya gelen kadın, sinirlerine hakim olamadı.

Bankta oturan adamın karşısına geçerek tartışmaya başlayan kadın, sinir krizi geçirerek adamı tokatlamaya başladı.

"PARAMI VER"

Hırsını alamayıp çıkardığı ayakkabıyla adama vurmaya devam eden kadın, 'paramı ver' deyip adamın yüzüne tükürdü.

Diğer bankta oturan vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi o anları izlemekle yetindi. Vatandaşlar tarafından sonradan durdurulan kadın, güçlükle sakinleştirildi. Ardından adam ve kadın bölgeden uzaklaştı.

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Insan
28.09.2022 03:03
Sorusturma acilip kadinin parasini oade etmesi icin yasal oslem baslatilmali illa sikayet lazim deyil eger sikayetci olmassa zaten toplum huzurunu bozmaktan ikisine de para cezasi verilmeli kanun var  
 
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