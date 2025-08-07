Öfkeli kalabalık linç edecekti! Polis son anda kurtardı

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, bir süre satış için sergilenmek üzere yere serilen halıların üzerine oturdu. Ardından, yerinden kalkarak bağırmaya ve park halindeki otomobilleri yumruklamaya başladı.

Çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışan adam, iş yerlerine de saldırdı. Duruma sinirlenenler adamı tartaklamaya başladı. Yerden kalktıktan sonra da saldırgan tavrını sürdüren adam linç edilmek istendi. Sevk edilen polis ekipleri, öfkeli grubun elinden adamı güçlükle alarak ekip aracına bindirdi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.