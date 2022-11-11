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Ross sakatlanınca Galatasaray kontenjan açma derdine düştü

Sarı - Kırmızılılar Mathias Ross için yol ayrımında...

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:12
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Ofspor maçında sakatlanmıştı. Galatasaray, Mathias Ross için çözüm peşinde

Ross sakatlanınca Galatasaray kontenjan açma derdine düştü
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Galatasaray'ın Ofspor maçında ciddi bir bağ sakatlığı yaşayan ve tedavisine başlanan Mathias Ross'un en az 3 ay takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar, takıma döndükten sonraki performansı kestirilemeyen 21 yaşındaki savunmacının kontratını sezon sonuna kadar dondurup, yabancı kontenjanında 1 kişilik yer açmanın hesapları içinde.

Emin Bayram ve Metehan Baltacı ise yedek stoperler olarak devam edecek.

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