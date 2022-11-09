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Ofspor'un hocası Tolgay Kerimoğlu Tugay Kerimoğlu'nun kardeşi çıktı: Flaş açıklama

Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçının ardından konuşan Yeşilyurt D.Ç Ofspor Teknik Direktörü Tolgay Kerimoğlu, "Oyuncularımızın ilerlemesi için bu maç iyi oldu" dedi

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 00:25
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Ofspor Teknik Direktörü Tolgay Kerimoğlu konuştu

Ofspor'un hocası Tolgay Kerimoğlu Tugay Kerimoğlu'nun kardeşi çıktı: Flaş açıklama
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Yeşilyurt D.Ç Ofspor Teknik Direktörü Tolgay Kerimoğlu, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray'a 2-1 yenilerek elendikleri maçın, oyuncularının öz güven kazanmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu'nun da kardeşi olan Tolgay Kerimoğlu, Ofspor'da 10 gün önce göreve başladığını hatırlatarak, "Takımı toparlamaya çalışıyoruz. Alt sıralardayız. Takımımızda çok genç oyuncu var. Onların kendine güvenmesi adına bu maç çok önemliydi. Galatasaray ile oynamaları, bir şeyler yaptıklarını görmeleri önemliydi. Galatasaray çok gol kaçırdı. Biz kendimizi Galatasaray ile kıyaslayamayız. Sonuçta Galatasaray dünyanın en büyük kulübü. Bu konuda zaten bir şey konuşmaya gerek yok. Biz de öz güvenimizi arttırmayı düşündük. Maç 2-1 bitti, berabere de bitebilirdi. Bu da bizim için önemli. Oyuncularımızın ilerlemesi için bu maç iyi oldu." diye konuştu.

Kupayı kazanmak gibi bir beklentilerinin olmadığının altını çizen Kerimoğlu, "Gerçekçi olmamız lazım. Maçtan önce de benim söylemediğim şeyler yazıldı. Hiçbir şekilde öyle şeyler söylemedim. Ben Trabzonluyum. Biz Galatasaraylıyız, Trabzonsporluyuz. Hoca olarak elbette öz güvenimi ortaya koymak zorundayım ama bir de her şeyin gerçeğini bilmek lazım. Zaten medyatik olmak gibi bir sıkıntım yok. Büyüklerimiz var, bizi sevenler var, istediğimiz zaman çıkar kendimizi gösteririz." ifadelerini kullandı.

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