Özel Güvenlik Sınavı 31 Ekim tarihinde gerçekleşti. ÖGG sınavının ardından gözler Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının yapacağı açıklamaya çevrildi. Sınava giren adaylar ÖGG sınav sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Sınavı 31 Ekim’de yapıldı. Sınavın ardından ÖGG sınav sonucunu bekleyen adaylarla sonuçların 18 Kasım’da erişime açılacağı bilgi paylaşıldı. Peki, 2022 Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi Sınavı geçtiğimiz 31 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen sınavın ardından gözler Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı.

2022 ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sonuçlarını 18 Kasım tarihinde ilan edileceği duyuruldu. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 21-23 Kasım 2022 olacak.

ÖGG Sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ internet adresinden sorgulanabilecek. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile [email protected] adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

2022 101. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimini bitirmesi gereken son tarih 18 Kasım 2022'de eğitimlerini bitiren adaylar 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 10.00'da yazılı sınava girebilecek.