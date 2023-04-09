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Öğlen arası neden biberiye yenmeli

Milyonlarca çalışanın öğle aralarında tükettiği besinler var. Peki özellikle öğle molalarında neden biberiye tüketilmesi gerekir? İşte ayrıntı…

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 10:44
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Öğle arası neden biberiye yenmeli

Öğlen arası neden biberiye yenmeli
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Editör: Erkavim Yıldırım

Günümüzde, ofis çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada, biberiye kokusunun bile, iş yerinde çalışanların hafızaları üzerinde olumlu etki yaptığı görülmüştür.

Biberiye beyin damarlarını genişleten ve hafızaya iyi gelen karnosik asit adlı antioksidan bakımından zengin. Özellikle akşamüzeri iş yerinde bastıran yorgunluk ve dalgınlık için biraz biberiye esans yağı koklamak günü sorunsuz tamamlamanıza yardımcı olabiliyor.
Antik Yunan’da öğrencilerin sınavlara girmeden önce saçlarına taze biberiye dalı iliştirdikleri söylenir.

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