Öğlen arası neden biberiye yenmeli

Editör: Erkavim Yıldırım

Günümüzde, ofis çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada, biberiye kokusunun bile, iş yerinde çalışanların hafızaları üzerinde olumlu etki yaptığı görülmüştür.

Biberiye beyin damarlarını genişleten ve hafızaya iyi gelen karnosik asit adlı antioksidan bakımından zengin. Özellikle akşamüzeri iş yerinde bastıran yorgunluk ve dalgınlık için biraz biberiye esans yağı koklamak günü sorunsuz tamamlamanıza yardımcı olabiliyor.

Antik Yunan’da öğrencilerin sınavlara girmeden önce saçlarına taze biberiye dalı iliştirdikleri söylenir.