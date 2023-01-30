Dinin temel direği olarak görülen namaz beş vakit kılınır. Öğle namazı da beş vaktin içinde yer almaktadır. Peki, Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekat?

Kur'ân-ı Kerîm'de mutlak biçimde namaz emrine defalarca yer verilmektedir. Birçok ayette çeşitli üsluplarla namazın önemi vurgulanmıştır. Öğle namazı da beş vaktin içinde yer alır.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Öğle namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. Öğle namazının ilk önce 4 rekat sünneti daha sonra 4 rekat farzı kılınır, en son olarak 2 rekat son sünneti kılınır. Böylelikle öğle namazının 10 rekatı eda edilmiş olur.

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız