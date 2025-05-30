Öğle uykusu öldürüyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

ABD'de yapılan çığır açan bir araştırma, öğle uykusunun süre ve düzenine bağlı olarak ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini ortaya koydu. Özellikle 30 dakikadan uzun süren veya gün içinde düzensiz saatlerde yapılan öğle uykularının, erken ölüm riskini artırdığı belirlendi.

Bilim dünyasını sarsan bu bulgular, siesta alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeye zorladı.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Harvard Tıp Fakültesi ve Johns Hopkins Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen araştırma, 10 yıl boyunca 50.000’den fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirildi.

Çalışmada, öğle uykusunun süresi, sıklığı ve zamanlaması gibi faktörler detaylı bir şekilde incelendi.

Bulgular, 30 dakikadan kısa süren düzenli öğle uykularının bilişsel performansı artırdığı ve stresi azalttığı yönünde olumlu etkiler gösterirken, 30 dakikayı aşan veya düzensiz saatlerde yapılan uykuların kalp hastalıkları, diyabet ve erken ölüm riskini artırdığına işaret etti.

Araştırmanın baş yazarı, Harvard Tıp Fakültesi’nden uyku uzmanı Dr. Charles Czeisler, “Kısa süreli öğle uykuları, vücudun yenilenmesine yardımcı olabilir. Ancak uzun süreli veya düzensiz uykular, sirkadiyen ritmi bozarak metabolik ve kardiyovasküler sorunlara yol açıyor. Bu da erken ölüm riskini artırıyor” dedi.

Dr. Czeisler, özellikle akşam saatlerine yakın yapılan uzun uykuların gece uykusunu olumsuz etkilediğini ve bu durumun kronik sağlık sorunlarına zemin hazırladığını vurguladı.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden uyku araştırmacısı Dr. Russell Foster, araştırmanın sonuçlarını destekleyerek, “Öğle uykusunun faydaları uzun süredir biliniyor, ancak bu çalışma bize dozun önemini hatırlatıyor. 15-20 dakikalık bir uyku, zihinsel ve fiziksel yenilenme için ideal. Ancak 30 dakikayı aşan uykular, özellikle yaşlı bireylerde, kardiyovasküler riskleri artırabilir” yorumunda bulundu.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nden nörolog Dr. Amy Brodtmann ise düzensiz uykuların beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti:

“Uzun öğle uykuları, uyku-uyanıklık döngüsünü bozarak beyindeki inflamatuar süreçleri tetikleyebilir. Bu da uzun vadede bilişsel gerileme ve demans riskini artırabilir.”

Dr. Brodtmann, düzenli uyku hijyeninin önemine vurgu yaparak, öğle uykusunun 12:00-14:00 saatleri arasında ve 20 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanmasını önerdi.

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SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Araştırma, uzun öğle uykularının obezite, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet riskini artırdığını gösterdi. Özellikle 30 dakikadan uzun uykuların, melatonin hormonunun doğal salgılanma döngüsünü bozarak gece uykusunun kalitesini düşürdüğü belirtildi. Bu durum, metabolik sendrom ve kalp krizi riskini artıran faktörler arasında yer aldı. Ayrıca, düzensiz uyku alışkanlıklarının stres hormonu kortizol seviyelerini yükselterek bağışıklık sistemini zayıflattığı da ortaya kondu.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, öğle uykusunun faydalarından yararlanmak isteyenlere şu önerilerde bulundu:

Süre Sınırlaması: Öğle uykusu 15-20 dakika ile sınırlı tutulmalı. Bu süre, uyku ataletinden (uyku sonrası sersemlik) kaçınmak için ideal.

Zamanlama: Uykunun öğle saatlerinde, tercihen 12:00-14:00 arasında yapılması, sirkadiyen ritme uyum sağladı.

Ortam: Sessiz, karanlık ve serin bir ortam, uyku kalitesini artırdı.

Düzen: Haftanın her günü aynı saatlerde uyumak, vücudun biyolojik saatini destekledi.

KÜLTÜREL PERSPEKTİF

Akdeniz ülkelerinde yaygın olan “siesta” kültürü, bu bulgular ışığında yeniden tartışıldı. İspanya ve İtalya gibi ülkelerde öğle uykusu, geleneksel olarak dinlenme ve verimlilik artışı için uygulandı. Ancak araştırma, bu alışkanlığın kontrollü bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini gösterdi.

Dr. Foster, “Siesta, sıcak iklimlerde yorgunluğu azaltmak için harika bir uygulama. Ancak modern yaşam tarzında, bu uykuların süresi ve zamanlaması dikkatle planlanmalı” dedi.

Bu araştırma, öğle uykusunun hem bir nimet hem de potansiyel bir tehlike olabileceğini gözler önüne serdi.

30 dakikadan uzun veya düzensiz saatlerde yapılan öğle uykuları, erken ölüm riskini artırarak sağlığı tehdit edebildi.

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için uyku hijyenine dikkat edilmesi ve öğle uykusunun kısa, düzenli ve doğru zamanda yapılmasını önerdi.