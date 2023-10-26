Öğlen uykusu gerçekten yararlı mı

Öğlen uykusu; vücudun tazelenmesini sağlıyor, günlük performansı artırıyor ve düşünce gücünü hızlandırıyor. Peki, bu gerçekten doğru mu? İşte yanıtı...

Öğlen uykusu gerçekten yararlı mı

Uzmanlara göre 60 dakikalık öğlen uykusu beyni 8 saatlik bir gece uykusu kadar dinlendiriyor. İşte öğlen uykusunun 3 önemli yararı

KİLO KONTROLÜ

Öğle saatlerinden sonra enerji seviyesi düştüğü için daha fazla kahve ve şekerli yiyecekler tüketiliyor. Öğleden sonra gelen uyku isteği aslında vücut ısısında görülen ufak bir düşüşle ilgili olan biyolojik bir işaret. Vücudunuz size uyumak istediğini söyler. Kafein ve şekerli gıdalarla enerji almaya çalıştığınızda biyolojik ritmimiz bozulur, fazladan kalori alır, şiddetli enerji çıkışları ve inişleri yaşamanıza sebep olur. Öğlen arasında ufak kestirmeler ise stres hormonlarını azaltır ve kilo alımını engeller.

KALP SAĞLIĞI

Yunanistan'da yapılan bir araştırmaya göre haftada üç kez, gün içerisinde yarım saat uyuyan erkeklerin kalp krizinden ölme riskinin %37 düştüğünü gözlemledi. Sigara, beslenme gibi etmenler de çalışmaya dahil edildi.

HAFIZAYA YARARI

Öğlen uykusu çalışma hafızasını geliştirir ve genel hafızayı iyileştirir. Uyku sırasında güncel anılar neokortekse transfer edilir ve burada uzun dönem anıları olarak depolanır. Öğle uykusunun mümkün olduğunca karanlık ve gürültüsüz bir yerde olması da daha fazla verim sağlar.

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