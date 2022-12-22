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Öğlen uykusu neden çok önemli

Bir çoğumuz öğlen molalarında uyumak bedenini dinlendirmek ister. Bu çoğu zaman mümkün olmaz. Ancak denk getirenler için büyük bir şanstır. Çünkü öğle uykusunun çok önemli faydaları var. İşte o faydalar.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 09:14
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Öğlen uykusu önemli

Öğlen uykusu neden çok önemli
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Uzmanlara göre 60 dakikalık öğlen uykusu beyni 8 saatlik bir gece uykusu kadar dinlendiriyor. Öğlen uykusu; vücudun tazelenmesini sağlıyor, günlük performansı artırıyor ve düşünce gücünü hızlandırıyor.

Yunanistan'da yapılan bir araştırmaya göre haftada üç kez, gün içerisinde yarım saat uyuyan erkeklerin kalp krizinden ölüm riskinin %37 düştüğünü ortaya çıkardı.

Öğle saatlerinden sonra enerji seviyesi düştüğü için daha fazla kahve ve şekerli yiyecekler tüketiliyor. Öğleden sonra gelen uyku isteği aslında vücut ısısında görülen ufak bir düşüşle ilgili olan biyolojik bir işaret. Vücudunuz size uyumak istediğini söyler. Kafein ve şekerli gıdalarla enerji almaya çalıştığınızda biyolojik ritmimiz bozulur, fazladan kalori alır, şiddetli enerji çıkışları ve inişleri yaşamanıza neden oluyor. Öğlen arasında ufak kestirmeler ise stres hormonlarını azaltır ve kilo alımını engelliyor.

Öğle uykusunun mümkün olduğunca karanlık ve gürültüsüz bir yerde olması da daha fazla verim sağlar. Öğlen uykusu çalışma hafızasını geliştirir ve genel hafızayı iyileştirir. Uyku sırasında güncel anılar neokortekse transfer edilir ve burada uzun dönem anıları olarak depolanır.

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