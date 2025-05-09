Öğlen yemeğini yiyen hastaneye koştu: Hepsi tavuktan zehirlendi!

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Öğlen yemeğini yiyen hastaneye koştu: Hepsi tavuktan zehirlendi!

Samsun’da 11 iş yerinde öğlen yemeği yiyen 213 kişi hastanelik oldu. Çalışanların tavuktan zehirlendiği belirtilirken sayının artmasından endişe ediliyor.

Samsun'da bazı iş yerlerinde dağıtılan tavuklu yemekten yiyen 213 kişi hastanelik oldu.

Tekkeköy'de faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin dün öğle saatlerinde servis ettiği tavuktan yiyen ve istifra ile baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 213'e yükseldi.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yemek firmasına giderek incelenmek üzere numune aldı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, ifadesi için emniyete götürülen yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisinin işlemleri sürüyor.

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SAYI DAHA DA ARTABİLİR

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuranların sayısında artış olabileceği belirtildi.

Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikada çalışan 188 işçi dün yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmuştu.

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