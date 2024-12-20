Oğlu 150 gündür bulunamayan acılı baba Esra Erol’a isyan etti: Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oğlu 150 gündür bulunamayan acılı baba Esra Erol’a isyan etti: Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım

Esra Erol'da programında 150 gündür aranan Fatih bulunamayınca baba Mahmut Aydın Esra Erol’a isyan etti. Acılı baba "Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" deyince yayın kesildi.

Esra Erol'da programında aylardır aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın bulunamıyor. Ailenin sabrı tükendi. Baba Mahmut Aydın Esre Erol'a isyan etti.

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Esra Erol'da son bölümde sunucu Esra Erol babayı zorlayınca hiç beklemediği bir yanıt aldı. "Seni biraz kızdıracağım. Kızdırayım mı?" diye lafa giren baba şoke etti.

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" MÜGE ANLI'YA ÇIKALIM”

Mahmut Aydın "Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım. Başka programlara gidelim" deyince ortalık karıştı.

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YAYIN KESİLDİ

O anlarda sesi kesilen Mahmut’a Esra Erol'un yanıtı ise merak edildi. Esra Erol Mahmut'a "Emniyet ve savcılık bulamıyorsa bütün programlar birleşsek Fatih'i bulamayız. Bana her şeyi söylersiniz ama söylediğiniz şeylerin cevaplarına da hazır olun! Yok öyle bende sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek" diyerek çıkıştı.

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