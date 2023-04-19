Oğlu doğdu aynı gün yapay kalple hayata döndü

Oğuzhan Ayyıldız, kalp yetmezliği yaşadığı 10 yıllık sürecin son bir ayında mide bulantısından yemek yiyemez, "ciğerlerinin kendisine yetmediğini" düşündüren nefes darlığından geceleri uyuyamaz hale geldi. Sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son evre kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhis edilen Ayyıldız'a organ bulunana kadar kalbin kan pompalama görevini üstlenen "yapay kalp" cihazı takılmasına karar verildi.

Oğuzhan Ayyıldız, hamile eşinin yaklaşan doğumunda yanında olmak istediği için ameliyatını bir haftalığına ertelese de o gece rahatsızlanarak acile kaldırıldı. Sonrasında eşinin de doğum için hastaneye yatışı yapılan Ayyıldız, oğlunun dünyaya geldiği saatlerde ameliyata girdi. Eşi başka hastanede çocuğunu kucağına alırken, Ayyıldız'a da yapay kalp cihazı takıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakım odasındayken eşiyle görüntülü konuşarak oğlunu gören Ayyıldız, sırt çantasında taşıdığı yapay kalbinden aldığı destek ve evladının doğumunun verdiği mutlulukla adeta "yeniden doğmuş" gibi hissediyor.

"BU YENİDEN DOĞMAK"

Oğuzhan Ayyıldız, AA muhabirine, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Üç gün sonra eşim doğum yapacaktı. 'Eşim doğum yaptıktan sonra bu operasyonu yapalım. Bana bir hafta müsaade edin.' dedim. Eve gittim. Çocuğum doğacak diye mutluydum. Ancak gece rahatsızlandım, sabah apar topar acile geldik ve yatışım yapıldı. Ben ameliyat olduğum anda eşim başka bir hastanede doğuma girdi. Oğlumla beraber yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Oğlum 6 aylık. Yeni yaşımda, ben de 6 aylık olduğumu düşünüyorum. Ameliyattan çıktıktan sonra eşimle görüntülü konuştum. Çok başka bir his, bu anlatılmaz. Bu yeniden doğmak, başka bir şey değil."

YAPAY KALBİ ARTIK ONUN PARÇASI

Yapay kalp takılmadan önce çok zorlandığını, merdiven çıkamadığını, eğilip ayakkabılarını bile bağlayamadığını, geceleri uykularının bölündüğünü aktaran Ayyıldız, ameliyat sonrasında bütün sorunlarının geçtiğini dile getirdi. Ayyıldız, cihaz takıldıktan sonraki hayatında değişen en önemli şeyin rahat nefes alabilmek ve yemek yiyebilmek olduğunu belirterek, "Ameliyat olalı 6 ay oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Merdivenleri, yokuşu rahat çıkabiliyorum. Günlük yürüyüşlerimi sürekli yapıyorum." dedi.

Enfeksiyon riskini önlemek için kablo çıkış yerine günlük pansuman yaptıklarını anlatan Ayyıldız, bunun dışında ortalama 5 kilogram ağırlığındaki cihazı bir çantayla taşıdığını, ancak buna da vücudun zamanla alıştığını söyledi.

"ŞU AN KALP NAKLİ BEKLİYOR"

Ayyıldız'ın ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Tanıl Özer, yapay kalbin, tıpta "kalp destek sistemi" olarak adlandırıldığını belirtti. Özer, cihazı, özellikle genişlemiş kalp boşluğu olan, efor kapasitesi ciddi anlamda azalan, vücudu su toplayan, aşırı ödeme bağlı nefes darlığı yaşayan ve hastaneden artık kurtulamayan kalp yetmezliği hastalarında kullandıklarını açıkladı. Bu hastalarda kasılma gücü ciddi anlamda azaldığı için pompalama yeteneğinin kalp tarafından sağlanamadığını belirten Özer, bu aşamada kalbe taktıkları cihazın vücudun kan devridaimine destek olduğunu dile getirdi.

AA