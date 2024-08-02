Oğlu ile birlikte öldürülen kadının son paylaşımı ortaya çıktı

Antalya’nın Kepez ilçesinde ve Aynur Çilli, 8 yaşındaki oğlu Bulutcan ve sevgilisi Mehmet A. ile birlikte ormanlık alana gitti. 43 yaşındaki kadının sevgilisi, yaşanan tartışma sonrası kadının başına defalarca taşla vurarak öldürdü. Katil zanlısı, 8 yaşındaki çocuğu yanına alarak ormanlık alandan uzaklaştı. Mehmet A. cinayet sonrası evde 8 yaşındaki çocuğu ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra boğarak öldürdü.

Jandarma ekipleri Aynur Çilli’yi öldürüldüğü ormanlık alanda bulurken, katil zanlısını evde yakaladı. 8 yaşındaki çocuk ise elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu. Mehmet A.’nın küçük çocuğu cinayete tanık olduğu için öldürdüğü tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarmada işlemleri tamamlanan Mehmet A.'nın ifadesinde, birlikte gittikleri ormanlık alanda alkol alıp almama ve başka konular yüzünden tartışma yaşadıklarını, tartışmanın küfürleşmeye döndüğünde ağrına gittiğini ve ardından Aynur Çilli'nin keser ile taşla kafasına vurduğunu, akabinde de çocuğu alarak olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Aynur Çilli'nin mayıs ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. Çilli'nin paylaşımında, "En tehlikeli düşman, düşmeni bekleyen dostundur" sözlerinin yer aldığı görüldü.

Cinayet şüphelisi Mehmet A. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet A.'nın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği, sevgilisi Aynur Çilli'nin de 20 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.