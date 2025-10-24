Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Oya Aydoğan’ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti.

2016 yılında boğazına patates kaçması sonucu aort damarının yırtıldığı iddia edilen Aydoğan’ın gerçek ölüm nedenini, yıllar sonra oğlu Gurur Aydoğan açıkladı.

Seda Sayan’ın sunduğu Her Şey Masada programına katılan Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, annesinin vefatıyla ilgili gerçekleri yıllar sonra anlattı.

Ünlü oyuncunun oğlu, annesinin aslında yüksek tansiyona bağlı bir damar genişlemesi yaşadığını söyleyerek, “Yüksek tansiyonu olan herkesin aort damarında genişleme olur. Bu belli bir seviyeyi geçtiğinde tehlike başlar. Annem kontrole gitmediği için bu durumu bilmiyordu. Aslında o gün olmayıp bir yıl sonra uyurken de olabilirmiş” dedi.

Aydoğan, doktorların kendisine bu durumu anlattığını belirterek, “O gün yemek yerken öksürmesi belki sadece vesile oldu. Eğer doktorlar bu durumu anneme söyledilerse de büyük ihtimalle ciddiye almamıştır” şeklinde konuştu.

Oya Aydoğan, 15 Mayıs 2016’da 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçı, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastanede 12 saat süren ameliyatın ardından yaşamını yitirmiş, ölüm haberi sanat camiasını yasa boğmuştu.