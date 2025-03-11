Oğlu tarafından katledilmişti! Toprağa verildi

Dün akşam 20.00 sıralarında Denizli Çal ilçesi Aşşağıseyit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Efrahim Göksu (39), babası Hlail Göksu (64), ile tartışma yaşadı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Efrahim Göksu, sopayla babasını darp etti. Daha sonra öfkesi dinmeyen Efrahim Göksu, eline aldığı taşla babasının kafasına defalarca vurdu. Olayın ardından Efrahim Göksu, kanlı elbiseler ile Çal Devlet Hastanesine gitti.

Burada görevlilerin dikkatini çeken Efrahim Göksu, cinayeti itiraf etti. Efrahim Göksu'nun itirafı üzerine adrese giden jandarma ekipleri Halil Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Halil Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Efrahim Göksu ise gözaltına alındı.

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EVLADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN BABA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Halil Göksu'nun cenazesi aile üyelerine teslim edildi. Halil Göksu, öğle namazına müteakip mahalle caminde kılınan cenaze namazının ardından Aşağıseyit Mezarlığında toprağa verildi. Jandarmadaki ifadesinde kendisini tedavi ettirmediği için babasını öldürdüğünü belirten Efrahim Göksu ise adliyeye sevk edildi.