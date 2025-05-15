Oğlu uyuşturucu satmaktan tutuklanmıştı... AKP’den istifa eden Milletvekili partisine döndü

AKP’den geçtiğimiz yıl oğlunun karıştığı bir uyuşturucu soruşturması nedeniyle istifa eden Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, aradan geçen yaklaşık yedi ayın ardından resmen partisinin saflarına döndü.

Halk TV’de yer alan habere göre,TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan AKP Grubu milletvekilleri listesinde yeniden yer alan Zenbilci’nin ismi, artık partinin Meclis kadrosunda da açıkça görünür durumda. Bu gelişme, kulislerde bir süredir konuşulan “geri dönüş” iddialarını kesinleştirmiş oldu.

"PARTİME ZARAR GELMESİN DİYE"

30 Eylül 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla AKP’den istifa ettiğini duyuran Zenbilci, kararını oğlunun adının geçtiği adli bir soruşturmanın ardından aldı. Oğlunun TBMM’ye ait bir makam aracıyla yakalanarak uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmasının ardından açıklama yapan Zenbilci, “Yargı sürecinin partim ve dava arkadaşlarım üzerinde gölge oluşturmaması adına istifa ediyorum” demişti.

GERİ DÖNÜŞ SİNYALLERİ İLK OLARAK MECLİS'TE VERİLDİ

İstifanın ardından yaklaşık üç ay boyunca kamuoyunda görünmeyen Zenbilci, Aralık 2024’te TBMM’de AKP Adana milletvekilleriyle birlikte oturumlarda görülmeye başlandı. Bu durum, kulislerde “fiilen geri döndü” yorumlarına neden olmuştu. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için süreç muğlaklığını koruyordu.

AKP GRUBUNA GERİ DÖNDÜ

Günlerdir devam eden belirsizlik, AKP TBMM Grubu’nun internet sitesinde yapılan güncellemeyle netleşti. Ahmet Zenbilci’nin ismi yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi’nin milletvekilleri listesine eklendi. Böylece Zenbilci’nin sadece fiilen değil, hukuken de AKP’ye döndüğü kesinleşmiş oldu.

Zenbilci, bugün de İSİPAB Komisyon heyetiyle birlikte, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 19. Genel Kurulu kapsamında Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya gitti.