Oğluna faul yapan öğrenciyi tekme tokat dövdü. Skandal görüntüler ortaya çıktı

Ereğli’de bir yaz spor okulunda beden öğretmeni olan şahıs, futbol maçı sırasında oğluna faul yapan öğrencisini tekme-tokat dövdü.

Oğluna faul yapan öğrenciyi tekme tokat dövdü. Skandal görüntüler ortaya çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaz spor okulunda antrenörlük yapan beden eğitimi öğretmeni Halil A., yaz spor okulundaki maçta oğluna faul yapıp düşüren öğrencisi Sami Efe Güzeller'i (12) tekme, tokat dövdü.

O anlar maçın oynandığı halı sahanın güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Güzeller'in babası Ümit Güzeller de Halil A. hakkında milli eğitim müdürlüğü ile polis merkezine şikayette bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen hakkında 2 müfettiş görevlendirip, soruşturma başlattı.

Aldığı darbelerin ardından sahadan ayrılan Sami Efe, durumu babası kaporta ustası Ümit Güzeller'e anlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen baba Güzeller de oğlu Sami Efe için hastaneden sağlık raporu aldıktan sonra Halil A. hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü ile polis merkezine şikayette bulundu.

Şikayet üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 müfettiş görevlendirip soruşturma başlattı.

Yaşananları anlatan Sami Efe Güzeller, ''Ben aynı zamanda okulun futbol takımında oynuyorum. Antrenör Halil A. da bizim beden eğitimi öğretmenimiz. O gün biz hocanın oğluyla ikili mücadeleye girdik ve onu düşürdüm.

Sonra babası Halil hoca geldi, bana vurdu, tokat attı, gözlüğümün camı yere düştü. Onu yerden alırken enseme vurdu ve beni yere düşürdü, tekmeledi. Benim içimdeki futbol sevgisi bitti. Aynı zamanda okuldaki beden eğitim öğretmenimdi. Okulda herhangi bir şiddetiyle karşılaşmadık." dedi.





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