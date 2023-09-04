Oğluna faul yapılmasına sinirlenen beden hocası öğrencisini tekme tokat dövdü

Ereğli’de yaz spor okulunda beden eğitimi öğretmeni saha ortasında, çocuğa tekme tokat daldı.

www.ereglihaberleri.com’a WhatsApp ihbar hattından gelen görüntüler izleyenleri adeta şoke etti.

Yaz tatilinde çocuğunu futbol okuluna gönderen aile gördüklerine inanamadı.

Ereğli’de Sümer futbol yaz Okulu’na giderek futbol oynayan çocuğa futbol antrenörü ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan H. A. sahada tekme tokat saldırdı.

Gerekçe ise darp ettiği çocuğun arkadaşına faul yapması. Hatta ailenin iddiasına göre faul yapılan çocuk futbol antrenörü H. A.nın oğlu.

Görüntülerde futbol oynayan çocuğun arkadaşına faul yaptığı Antrenör ve öğretmen Halil A’nın ise bu olaydan sonra faul yapan çocuğa önce tokat attığı ardından yerde tekmelediği görülüyor. Yaşanılan olay halı sahanın güvenlik kameralarına yansıyor.

Saldırıya uğrayan çocuğun ailesi ise olayı Ereğli Haberleri'ne ileterek şu ifadeleri kullandı.

"Sümer yaz okulunun futbol antrenörü aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan H. A. 2 Eylül günü oğlumun futbol antrenmanında kendi oğluna faul yaptıkları için oğlumu darp ediyor. Görüntüleri size atacağım. Çocuklarımızı kimlere emanet ettiğimizi herkesin görmesini isterim” dedi.