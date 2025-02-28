Oğlunu ağlatan çocuğa yaptığı kan dondurdu! Pişkin pişkin beraatini istedi

Olay, 11 Ağustos 2024'te Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynarken E. Y., T.U.'ya boncuk tabancasıyla boncuk attı. Ağlayarak evine giden T.U., durumu annesi G.M.U'ya anlattı. Sinirlenen anne U, sokakta bisiklete binen E.Y.'yi otomobiliyle ezdi. Otomobilin altında kalan E. Y. yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, G.M.U, gözaltına alındı. E.Y. tedavisi sonrası taburcu edilirken, şüpheli işlemleri sonrası ev hapsine çarptırıldı.

'BERAATİMİ TALEP EDİYORUM'

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan yargılanan G.M.U, karar duruşmasında mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Sanık U, "Komşuluğumun bittiğine üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mağdur çocuğun babası S. Y., "Benim çocuğumun hayatı ile kumar oynadı, gerekli cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, U'ya 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Ulusoy'un ev hapis cezası kaldırıldı.