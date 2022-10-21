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Oğlunu kaybeden doktor sosyal medyada şarkı paylaşıp yaşamına son verdi

Aksaray’da 10 ay önce intihar eden oğlunun ardından psikolojik sorunlar yaşayan doktor, intihar ederek yaşamına son verdi. Sosyal medyada “Bu Havada Gidilmez” isimli şarkıyı paylaşan doktorun paylaşımı ise yürekleri dağladı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 17:16
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Oğlunu kaybeden doktor sosyal medyada şarkı paylaşıp yaşamına son verdi

Oğlunu kaybeden doktor sosyal medyada şarkı paylaşıp yaşamına son verdi
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Olay, Taşpazar Mahallesi 862. Sokak’ta bulunan Kültürpark Apartmanı’nın 5. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 Aralık 2021 tarihinde aynı evin balkonundan atlayarak intihar eden oğlu Kemal Kaan Yılmaz’ın (14) ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşayan Aile Hekimi Dr. Timur Yılmaz, 6 Aralık 2021’de intihar teşebbüsünde bulundu. Pınar Mahallesi 4007 Sokak’ta bir otomobil içerisinde bilinci kapalı bulunan doktor, psikolojik sorunları nedeniyle tedaviye başladı. Tedavisi devam ederken, 10 ay sonra görevli olduğu Hürriyet 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezinden dün akşam saatlerinde Toplum Sağlığı Merkezine atanan doktor, gece saatlerinde sosyal medya hesabından “Bu Havada Gidilmez” isimli şarkıyı paylaşıp yüksek dozda ilaç içerek yaşamına son verdi.

İkinci intihar teşebbüsünde yaşamına son veren doktordan sabah saatlerinde haber alamayan meslektaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Apartman içerisinde defalarca kapıyı çalan polis ekipleri doktora ulaşamayınca, olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beşinci kattaki dairenin balkonundan içeri girerek kapıyı açarken, yerde hareketsiz yatan doktorun yaşamını yitirdiği belirlendi.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN 2 GÜN SONRA İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞTİ

Dr. Timur Yılmaz’ın oğlu Kemal Kaan Yılmaz 4 Aralık 2021’de, 5. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Oğlunun acısına dayanamayan doktor baba, 6 Aralık 2021’de sosyal medyadan, "Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam" mesajını paylaşıp kayıplara karışmıştı. Yakınlarının ihbarıyla harekete geçen polis, Yılmaz’ın telefonunun en son sinyal verdiği alan ve çevresinde dron ile arama yaptı. Kayıp doktor, ilk intihar teşebbüsünde bilinci kapalı halde bulunmuştu. 10 aydır psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören doktor, dün akşam saatlerinde, görevli olduğu sağlık ocağından toplum sağlığı merkezine atandı.

YİNE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLE İNTİHAR HABERİNİ ÖNCEDEN VERDİ

İlk intihar teşebbüsünde, 10 ay önce intihar eden oğlunun ardından sosyal medyada, "Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam" mesajını paylaşıp kayıplara karıştıktan sonra bilinci kapalı halde bulunan doktor, yine intiharını önceden haber edercesine sosyal medya paylaşımı yaptı. Yaşamına son verdiği olay öncesinde “Bu Havada Gidilmez” şarkısını sosyal medya hesaplarında paylaşan doktor, olay yerine gelen yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. Doktorun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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